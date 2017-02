Dalila Iardella / Chi è la fidanzata di Francesco Gabbani: 'un'altra al suo posto mi avrebbe già lasciato'

DALILA IARDELLA, NEWS: CHI E' LA FIDANZATA DI FRANCESCO GABBANI? (OGGI 14 FEBBRAIO 2017) - Dalila Iardella è la fidanzata del vincitore della sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo, la tatuatrice che ha rapito il suo cuore e che lo ha spronato ad arrivare fino a qui. In un'intervista al settimanale 'DiPiù' Francesco Gabbani ha rivelato di essere fidanzato da quattro anni con Dalila con cui convive fin dal principio della loro storia d'amore. Dalila Iardella lavora in uno studio per tatuaggi a Carrara ed è la donna della vita di Gabbani: "Se sono più sereno ora è solo merito suo. ‘Sei vittima delle tue insicurezze’, mi ha detto nei miei periodi più bui. Quando ho smesso di essere ossessionato dal riconoscimento degli altri ho recuperato serenità ed è iniziato il periodo fortunato che mi ha portato a vincere Sanremo" le confessioni di Francesco Gabbani che ha riscoperto la gioia di vivere anche grazie alla sua donna, eliminando la sensazione di voler mollare tutto come qualche anno fa.

DALILA IARDELLA, NEWS: GABBANI SVELA I CONTINUI LITIGI (OGGI 14 FEBBRAIO 2017) -Dalila Iardella e Francesco Gabbani sono fidanzati da quattro anni ma la loro storia d'amore non è stata sempre rose e fiori. In una recente intervista il vincitore di Sanremo ha parlato proprio delle difficoltà avute con la tatuatrice di Carrara, anche se le liti si sono sempre concluse nel migliore dei modi: "Le liti tra noi spesso si concludevano con lei che usciva di casa urlando. Io mi calmavo, ma ci volevano ore e le telefonavo chiedendole dove fosse. Poi tornava sempre a casa, abbiamo rischiato di lasciarci molte volte" le rivelazioni di Francesco Gabbani che tiene sempre a mente le parole della sua fidanzata 'Se me ne vado tu rimani solo, perché non so chi altra ti può sopportare come faccio io’. Gabbani è sereno grazie a lei, Dalila non è mai uscita allo scoperto ne lo scorso anno quando ha vinto la categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo, ne in occasione della vittoria di quest'anno.

