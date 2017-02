Dayane Mello, L'Isola dei Famosi 2017 / Il biglietto d'amore di Bettarini e l'accusa a Eva Grimaldi

Dayane Mello e il messaggio di Stefano Bettarini dall'Isola dei Famosi: un biglietto romantico per San Valentino - È tornata dall'Isola dei Famosi arricchita da un'esperienza unica ma, soprattutto da un nuovo amore. Con Stefano Bettarini, prima di lasciare le Honduras, c'è stato un bacio "fugace", a quanto svela Dayane Mello nella videochat di Mediaset. Felice e orgogliosa di questa nuova conoscenza amorosa, la modella brasiliana mostra su Instagram il biglietto che Stefano le ha scritto e inviato con un mazzo di rose dall'Isola dei Famosi. "Bentornata, ma in studio sei sola o con le guardie del corpo? Sappi che ricordo la qualità e l'intensità dei nostri momenti. Ti mando un abbraccio fortissimo. S" queste le parole che Bettarini ha scritto a Dayane Mello e che la modella ha accolto con grande emozione. Nel corso dell'intevista in videochat, Dayane ha anche parlato della sua breve ma intensa avventura sull'isola, svelando:"Penso di essere uscita così presto perché la strategia di ogni concorrente sull'Isola è stata quella di eliminare il più forte. Io mi considero molto forte di carattere, anche se non hanno veramente capito come sono fatta e la donna che sono io. E come vedi ora è uscita Nathaly e Raz Degan è tra i nominati, tutti personaggi forti. Tutti avevano una strategia".

Dayane Mello contro Eva Grimaldi, la modella brasiliana si svela: "Ecco chi è vero e chi è falso sull'Isola dei Famosi" - È rimasta per pochi gioni, ma sono bastati a Dayane Mello per comprendere le persone che le sono state accanto davvero in questa avventura. Nel corso della videochat, la modella brasiliana infatti dichiara: "Raz Degan è vero, Giacomo è una persona verissima. Massimo è la persona più pura che esista, lo amo alla follia. Lui era la persona che mi trasmetteva felicità ogni momento, è fantastico. Ha un po' degli sbalzi di umore a volte, però è una persona vera, è quello che vedi. Eva Grimaldi è falsa". Le motivi di queste accuse fatte all'attrice hanno per Dayane una motivazione molto valida: "Per me quello che detto ieri Raz Degan è vero. Lei recita veramente. Ogni volta che vedeva la telecamera cambiava atteggiamento. Falsa anche nella prima nomination quando mi ha votato: non c'entrava niente il fatto che, secondo lei, io non facessi niente. Era solo una scusa. Per me lei recita ed è falsa".

