DiMartedì/ Ospiti e anticipazioni: Marco Travaglio e l’astronauta Paolo Nespoli (puntata 14 febbraio 2017)

DiMartedì, ospiti e anticipazioni puntata 14 febbraio 2017: Marco Travaglio e Paolo Nespoli - Giovanni Floris sarà alla guida di un nuovo appuntamento con DiMartedì oggi, 14 febbraio 2017: La7 darà spazio ad una nuova puntata del talk show che accende i riflettori sull'attualità, sui principali dibattiti politici e sulle problematiche economiche e legate al mondo del lavoro che emergono nel nostro Paese. È stata proprio la pagina Facebook ufficiale del programma ad annunciare che più tardi, al fianco del conduttore in studio, faranno capolino il direttore del quotidiano Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e anche l'astronauta Paolo Nespoli. Ad adesso, Paolo Nespoli ha compiuto due missioni nello spazio, nel 2007 e nel 2010-2011, trascorrendovi più di 170 giorni: nel 2012 ha anche presentato il libro Dall'alto i problemi sembrano più piccoli, edito da Mondadori. Proprio quest'anno dovrebbe essere in programma una nuova partenza. Quali argomenti affronterà dunque Giovanni Floris nello studio di DiMartedì stasera con l'astronauta? E quali temi, invece, verranno affrontati con Travaglio? Clicca qui per vedere il post di DiMartedì direttamente dalla pagina ufficiale del talk show.

