EUGENIO COLOMBO E FRANCESCA DEL TAGLIA/ Dedica speciale prima della puntata speciale di San Valentino del trono classico (Oggi, 14 febbraio)

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, dedica d'amore per San Valentino in vista della puntata di oggi - Per qualche ora il trono classico di Uomini e donne ci porterà indietro nel tempo a quando l'amore e la passione di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia ci hanno travolto come molte coppie, in quel periodo, non riuscivano a fare. I fan li hanno odiati, amati, sostenuti ma anche commentati negativamente per settimane ma da allora ne è passata di acqua sotto i pronti e di Eugenio e Francesca non solo abbiamo un bel ricordo ma anche un piccolo bambino nato dal loro amore. La loro storia travolgente dura ormai da qualche anno e mentre il matrimonio sembra ancora lontano, i sentimenti non si sono mai affievoliti. Anche oggi, Eugenio ha voluto festeggiare San Valentino in un modo speciale postando la foto dello speciale di San Valentino di Uomini e donne in onda oggi e scrivendo: "Sei la persona che ho sempre sognato. Tutta la tua persona mi travolge, la tua dolcezza mi disarma, rendi tutto più semplice!auguri a noi". Ecco qui lo scatto.

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, il matrimonio può attendere: l'ex tronista pronto a partire per l'Oriente - Il loro amore è stata una vera e propria esplosione di passione a Uomini e Donne. Nessuno si sarebbe aspettato che la storia tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia non solo sarebbe durata ma avrebbe dato alla luce un bambino. L'ex tronista e la sua scelta stanno invece ancora insieme e sono genitori del piccolo Brando. La coppia è felice e serena e sogna a breve di convolare a nozze, anche se prima c'è qualcosa da risolvere: “Sicuramente il matrimonio ci sarà ma non sappiamo quando. Siamo entrambi molto impegnati e poi stiamo talmente bene così che non credo che il fatto di essere sposati o meno possa cambiare qualcosa” svela Eugenio in una recente intervista a Vero. È proprio qui che l'ex tronista svela infatti che a breve dovrà separarsi da Brando e Francesca: “Con l’anno nuovo sarò in tour in Oriente: girerò l’Asia e non vedo l’ora. Lì il mercato è buono, sarà una bellissima esperienza di vita”.

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, nozze e secondo bebè rimandati: le dichiarazioni dell'ex tronista- Eugenio Colombo ha infatti intrapreso la carriera di dj e, oltre a girare tutta l'Italia, sta per iniziare un vero e proprio tour che lo porterà ad esibirsi in Asia. L'ex tronista svela, infatti, che anche in questo senso c'è stato dello scetticismo nei suoi riguardi: “Dopo avermi sentito suonare molti cambiano idea, rimangono stupiti e mi fanno i complimenti” confessa ancora. Se per il matrimonio bisognerà quindi attendere, almeno il ritorno dal tour in Oriente, quando arriverà il secondo bebè? Anche in questo caso per Eugenio è il caso di aspettare un pò: “Le cose vanno fatte bene. - esordisce il fidanzato della bella Francesca De Taglia, che ancora svela - Il fatto è che non posso immaginare di avere un figlio e non potergli dedicare tutto il tempo che merita. Sono abituato con Brando col quale condivido ogni momento e vorre che un eventuale secondo figlio avesse le stesse attenzioni. Più avanti ci penseremo”.

