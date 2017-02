FORREST GUMP/ Su Rete 4 il film con Tom Hanks e Robin Wright

Il film è in onda su Rete 4 in prima serata

FORREST GUMP, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 14 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Forrest Gump è il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 14 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica che è stata diretta da Robert Zemeckis nel 1994. L'interprete principale del film è Tom Hanks, che recita nel ruolo del protagonista che dà anche il nome alla pellicola, Forrest Gump. Per questo ruolo Hanks vinse il premio Oscar come Miglior attore protagonista, il film vinse anche altre cinque statuette e ricevette numerose nomination non solo agli Academy Awards ma anche ad altri prestigiosi premi cinematografici. La Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti lo ha selezionato per essere conservato presso il National Film Registry. Nel cast del film figurano anche Robin Wright (Jenny Curran), Gary Sinise (il tenente Dan Taylor), Sally Field (la mamma di Forrest), Mykelti Williamson (Benjamin Beauford "Bubba" Blue) e il piccolo Haley Joel Osment che interpreta Forrest da bambino. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

FORREST GUMP, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 14 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Forrest Gump è un bambino pieno di problemi, sia fisici (ha bisogno di protesi alle gambe) che mentali. Sua madre però fa di tutto affinché lui conduca un'infanzia normale e in effetti Forrest cresce sereno. Fa amicizia con Jenny, una sua vicina di casa, e scopre di avere delle eccezionali qualità da corridore. Quando cresce diventa così molto bravo in ambito sportivo e grazie a questo può frequentare l'Università. Finiti gli studi il ragazzo di arruola nell'esercito e anche come militare brilla per le sue qualità. La sua esistenza continua ad intrecciarsi con quella di Jenny, di cui lui è sempre stato innamorato, che però ha una storia molto tormentata. Nonostante la sua ingenuità, o forse proprio grazie a questa, Forrest riesce a cavalcare i più terribili eventi storici del suo tempo, come la guerra del Vietnam, e conosce persino il presidente degli Stati Uniti d'America.

