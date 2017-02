FABRIZIO CORONA, BELEN RODRIGUEZ LO SOGNA ANCORA (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Buone notizie per Fabrizio Corona: l'ex re dei paparazzi che attualmente si trova recluso nel carcere di San Vittore con l'accusa di evasione fiscale e intestazione fittizia di beni non è stato dimenticato proprio da tutto il mondo. Chi a lui ci pensa ancora e addirittura lo sogna, è proprio Belen Rodriguez. Intervistata da sette, la rivista cartacea del Corriere della Sera, Belen ha raccontato di aver sognato proprio quella notte il suo ex fidanzato. "Ho sognato che usciva dal carcere e io ero sopra le spalle di Andrea a cavalluccio, e ridevo e avevo i capelli tutti arruffati, biondi dal sole, e Fabrizio mi guardava dalla macchina, mi faceva segno che andava bene e sorrideva a cinquanta denti nel vedermi contenta. Poi andava via", ha detto la showgirl argentina, che con Fabrizio Corona è stata per diversi anni, prima di lasciarlo e mettersi con Stefano De Martino, l'uomo che poi sarebbe diventato il futuro marito.

FABRIZIO CORONA, BELEN RODRIGUEZ LO SOGNA ANCORA (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Fabrizio Corona non ha mai preso molto bene il fatto che Belen Rodriguez lo abbia lasciato, e recentemente aveva anche confidato che la showgirl argentina lo aveva tradito quando stavano ancora insieme. Nell'intervista rilasciata a Sette però, Belen si riferisce a lui senza il minimo rancore e, anzi, ne parla come una delle persone che hanno il privilegio di conoscerla per com'è veramente. Fabrizio Corona è attualmente ancora detenuto nel carcere di San Vittore e per adesso sembra che nessuno, a parte Belen in questa intervista, si pronunci sul destino dell'ex fotografo. Fabrizio Corona è ormai in carcere dallo scorso ottobre e i giudici sembra che vogliano usare contro di lui il pugno di ferro questa volta: lo faranno uscire tra un po' oppure no? La sua fidanzata di adesso, Silvia Provvedi, lo aspetta con gioia, anche se non si sa quanto la ragazza riuscirà ancora a resistere senza di lui.

