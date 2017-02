GIULIA/ Alessandra Mastronardi: la giovane ha fatto saltare il matrimonio, ma Lorenzo bacia un’altra (C’era una volta Studio Uno, 14 febbraio)

GIULIA, INTERPRETATA DA ALESSANDRA MASTRONARDI: ALLE PRESE CON I DEBITI DEL MATRIMONIO ANNULLATO (C'ERA UNA VOLTA STUDIO UNO, 14 FEBBRAIO) - Questa sera ritroveremo Giulia, la bella Alessandra Mastronardi, in C’era una volta Studio Uno su Rai 1. Giulia ha 25 anni, ha perso entrambi i genitori e vive a casa degli zii, i quali sembrano non vedere l'ora di accasarla con il suo fidanzato Andrea, che lavora come ingegnere per l'Enel. Con lui Giulia sta organizzando un matrimonio in grande, pensato in questo modo soprattutto dalla madre di lui, anche se preferirebbe qualcosa di più semplice. Tra un preparativo e l'altro, Giulia decide di presentarsi alla Rai per fare un colloquio come segretaria, viene però assunta per lavorare nel servizio opinioni. La madre del suo fidanzato non approva la sua decisione di andare a lavorare, in quanto sostiene che la gente penserebbe che Andrea non è in grado di sostenerla economicamente. Andrea, invece, è ben felice che Giulia faccia qualcosa esclusivamente per se stessa, anche se non sa cosa lo aspetta. Durante il lavoro Giulia conosce Lorenzo, il quale la cerca continuamente, dimostrandole interesse. Una volta la invita anche ad uscire, ma Giulia rifiuta, affermando di essere impegnata. Un giorno Andrea viene a prenderla una volta finito di lavorare e, in questa occasione, lo presenta a Lorenzo come il suo fidanzato. Lorenzo, rimasto visibilmente male dall'aver fatto questa nuova conoscenza, inizia a cambiare giustamente il proprio atteggiamento nei confronti di Giulia. Quest'ultima, resasi conto di questo cambiamento, si rende conto di soffrire per questa situazione. Capisce, inoltre di essere cambiata e di non amare più Andrea e decide, pertanto, di annullare il matrimonio con quest'ultimo.

GIULIA, INTERPRETATA DA ALESSANDRA MASTRONARDI: LORENZO BACIA UN'ALTRA E POI... VA VIA! TORNERÀ? (C'ERA UNA VOLTA STUDIO UNO, 14 FEBBRAIO) - A raccogliere gli sfoghi e le difficoltà di Giulia (Alessandra Mastronardi) sono due ragazze conosciute in Rai: Rita ed Elena con le quali decide di andare a vivere, poiché non può più vivere con gli zii. L'unico problema è che la madre di Andrea le ha inviato il totale dei debiti da pagare per le spese del matrimonio che è saltato, che ammontano ad un milione di lire. Per aggiungere altro stress a tutti questi problemi si è deciso di anticipare la messa in onda di Studio Uno e, in questa occasione, Giulia deve mettere da parte tutte le sue preoccupazioni e corre da Lorenzo. Peccato, però, che lo trovi in un camerino a baciarsi con una delle ballerine straniere assunte per l'occasione e, delusa, scappi via piangendo. Nella nuova puntata in onda questa sera, Giulia dovrà lavorare a contatto con Lorenzo, che decide di andare a Torino. Riusciranno i due a riappacificarsi e magari cominciare una storia d’amore?

