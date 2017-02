GIUSEPPE CONDORELLI / Chi è l’amministratore delegato de L’Industria Dolciaria Belpasso al reality Boss in Incognito 2017

GIUSEPPE CONDORELLI, L’AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA NOTA AZIENDA DOLCIARIA SICILIANA: LA STORIA DI UN MITO DEL MADE IN ITALY (BOSS IN INCOGNITO, 14 FEBBRAIO 2017) – Questa sera va in onda nella prima serata di Rai 2 una nuova puntata della trasmissione Boss in Incognito, condotta da Nicola Savino. Protagonista di questo appuntamento è Giuseppe Condorelli, amministratore delegato della nota ed omonima azienda dolciaria siciliana i cui prodotti spesso sono presenti sulle tavole degli italiani soprattutto durante i periodi festivi. L’industria Dolciaria Belpasso che spesso viene conosciuta con il termine Condorelli, è attiva in Italia ormai dai primi anni Trenta proponendo sul mercato alcuni tipici prodotti siciliani come i torroncini, il latte di mandorla ed altre squisitezze. Lo stesso Condorelli in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale, ha parlato di come sia stata fondata dal padre questa azienda nell’anno 1933: “Mio padre fondò una piccola pasticceria di paese grazie all’aiuto della nonna e delle mie zie, ci lavoravano giusto quattro persone e si facevano dolci siciliani”.

GIUSEPPE CONDORELLI, BIOGRAFIA – Giuseppe Condorelli è l’amministratore delegato dell’azienda dolciaria siciliana Industria Dolciaria Belpasso meglio nota con il nome di Condorelli. Un’azienda creata dal padre nel 1933 ma che ha dovuto fare i conti con le difficoltà imposte dalla seconda guerra mondiale. L’intuizione dei creare gli ormai celeberrimi torroncini monodose simbolo del successo della Condorelli venne al padre di Giuseppe una sera quando era ospite a cena a casa di amici, notando come le porzioni di torrone tagliate dalla classica stecca non erano uniformi. Così si ripropose l’obiettivo di creare morbidi torroncini monodose. Giuseppe ha studiato per gestire l’azienda di famiglia. Durante il periodo formativo spesso accompagnava il padre durante le varie fiere di settore. Praticamente si occupa dell’azienda da quando aveva 19 anni focalizzando l’attenzione verso l’area di marketing e vendite ma anche sulla produzione. In una recente intervista a Il Giornale, Giuseppe Condorelli ha sottolineato come la prossima sfida della sua azienda è quella di conquistare il mercato estero, cosa che è stata definita dal diretto interessato non semplicissima in quanto prodotto di nicchia.

