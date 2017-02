HELL’S KITCHEN USA 15, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 FEBBRAIO 2017: CHEF RAMSAY ARRIVA SU SKY UNO, CHI SARÀ ELIMINATO? - La settimana scorsa il martedì sera di Sky Uno ha regalato al pubblico una vera e propria maratona di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, il format che vede al timone l’omonimo chef e che ha da poco visto concludersi la sua terza stagione. Ora, è arrivato il momento di dare spazio a chef Ramsay e spostarci in USA, con la 15esima edizione di Hell’s Kitchen. Il programma è stato portato anche in Italia ed è guidato da Carlo Cracco. Gordon Ramsay accoglierà tutti i concorrenti che dovranno darsi da fare all’interno delle cucine di Hell’s Kitchen: in totale 18, si parte con Vanessa, Manda, Ashley, Hassan, Frank, Kevin, Joe, Mark e Ariel e si continua con Eddie, Chad, Danielle, Jackie, Sherkanna, Jared, Meese, Alan e Kristin. La competizione inizia da subito, dal momento che in prime time, nei primi due episodi, assisteremo già alla prima eliminazione: tutti i concorrenti partiranno proponendo - come consuetudine - allo chef il loro cavallo di battaglia, uno dei piatti che ritengono riescano a realizzare meglio in cucina, che abbia l’equilibrio giusto, i sapori bilanciati in modo corretto e un gusto ottimo. Una sfida che, nonostante la semplice presentazione, può sempre rivelare qualche ostacolo. La brigata che otterrà il miglior punteggio potrà godere di una ricompera, l’altra dove rimanere al ristorante e pulire alcuni frutti di mare. Non dimentichiamo che, alla fine, arriverà il momento del primo servizio…

