HUGH JACKMAN / Operato al naso per la sesta volta a causa di un carcinoma. L'attore consiglia di usare sempre creme solari (oggi, 14 febbraio 2017)

HUGH JACKMAN, OPERATO AL NASO PER LA SESTA VOLTA A CAUSA DI UN CARCINOMA: L'ATTORE CONSIGLIA L'USO DELLE CREME SOLARI (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Hugh Jackman è stato operato al naso per rimuovere un carcinoma. E' stato per lui il sesto intervento chirurgico di questo tipo per guarire da un problema che gli è stato diagnosticato alla fine del 2013 quando c'è stata anche la prima operazione. Hugh Jackman ha voluto però per l'occasione lanciare un messaggio a tutti i suoi fan. Ha sottolineato l'importanza dell'uso della crema solare, un tema su cui si sta battendo da quando ha dovuto affrontare questo doloroso problema. Su Instagram possiamo vedere proprio una sua foto con ancora la medicazione sul naso e leggere a commento: "Another basal cell carcinoma. Thanks to frequent body checks and amazing doctors, all is well. Looks worse with the dressing on than off. I Swear"", "Un altro carcinoma. Grazie ai frequenti controlli e a fantastici dottori tutto è andato bene. Sempre co nla protezione. Lo giuro", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

