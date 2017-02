IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO/ Anticipazioni e news: Lina Sastri in tournée, il saluto a Palermo (oggi, news 14 febbraio 2017)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: LINA SASTRI IN TOURNÉE, IL SALUTO A PALERMO - “Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo" è pronto a tornare in tv dopo la pausa sanremese. La fiction sarà di nuovo sul piccolo schermo mercoledì, quando Canale 5 trasmetterà la quinta puntata. Gli ascolti finora non sono stati ottimi e ora Mediaset spera che con il cambio di palinsesto la fiction guadagni qualche punto di share in più: la prima puntata del prodotto Ares Film si è infatti fermata al 12.4% e le altre non sono andate meglio. Tra gli interpreti però ci sono grandi nomi come quelli di Giuliana De Sio e Lina Sastri. Quest’ultima è stata protagonista della puntata scorsa, durante la quale ha scoperto che il marito Giancarlo era in procinto ddi cambiare sesso. Domani la trama ripartirà dal personaggio interpretato da Giuliana De Sio, Annalisa Bottelli, protagonista di una scoppiettante puntata alla Eva contro Eva. Nel frattempo Lina Sastri è impegnata a teatro e come ci viene ricordato sul suo profilo Facebook ha appena terminato di esibirsi al Teatro Stabile di Palermo, dove è andata in scena con “La Lupa” dal 3 al 12 febbraio: “Ultima replica a Palermo. Nemmeno un posto libero!grazie al pubblico palermitano”. Dopo questo post l’attrice ha voluto salutare ancora una volta il suo pubblico: “Arrivederci Palermo!”.

