Il Segreto/ Anticipazioni 15 febbraio: Donna Francisca maledice le nozze di Candela, Severo come Tristan?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 FEBBRAIO: IL PERFIDO PIANO DI FRANCISCA CONTRO CANDELA – Il grande giorno di Candela Mendizabal e Severo Santacruz si avvicina. Dopo aver sofferto tanto per la morte del suo adorato Tristan, la dolce pasticcera è finalmente riuscita ad aprire nuovamente il suo cuore all’amore innamorandosi di Severo che, con dolcezza e pazienza ha saputo fare breccia nel suo cuore. La coppia convolerà così a giuste nozze insieme a Lucas Mendizabal e Sol Santacruz. Una gioia immensa per le due coppie che sperano di festeggiare con amici e parenti ma a rovinare l’atmosfera potrebbe essere Donna Francisca. Nella prossima puntata de Il Segreto, infatti, Mauricio rivelerà alla Signora l’imminente matrimonio di Candela. La Montenegro andrà su tutte le furie nell’apprendere che la vedova del suo adorato figlio sposerà il suo acerrimo nemico. Dalla sue parole trasparirà odio e disprezzo al punto che cercherà in tutti i modi di boicottare la cerimonia. Dopo aver maledetto l’unione di Candela e Tristan, la Montenegro farà lo stesso con il matrimonio della Mendizabal e di Severo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 15 FEBBRAIO: HERNANDO E CAMILA ANCORA LONTANI - Non sarà facile per Camila riuscire a farsi amare da Hernando, l'uomo che ha sposato senza avere mai visto in precendenza. Nella puntata de Il Segreto di domani, infatti, la nuova arrivata faticherà ad esprimre la sua delusione per la freddezza di Hernando che lei stessa non riuscirà a comprendere. La presenza della nuova arrivata permetterà comunque a Beatriz di avere la compagnia di cui aveva bisogno, soprattutto in concomitanza con un viaggio che Dos Casas farà fuori paese e che lo obbligherà a lasciare da sole moglie e protetta. In tale occasione, Camila racconterà alcuni avvenimenti del suo passato a Beatriz, lasciandola abbastanza delusa. Quale segreto porterà con sé la donna arrivata misteriosamente da Cuba? Nel frattempo continueranno i preparativi delle nozze di Sol e Lucas, Candela e Severo che saranno molto emozionati in attesa del lieto evento. Donna Francisca, però, continuerà a tramare alle loro spalle. Ne combinerà un'altra delle sue?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 15 FEBBRAIO: RAFAELA LAVORA ALLA LOCANDA - La presenza di Rafaela alla locanda continuerà ad essere una costante anche nella puntata de Il Segreto di domani. La nuova arrivata, potendo contare sulle richieste di Rosario ad Emilia e Alfonso, continuerà a dare una mano, anche se la sua sarà una collaborazione limitata a qualche momento della giornata. Con un po' di fortuna, però, quello che sarà un lavoro saltuario diventerà un'occupazione a tempo pieno. Tomasa, l'aiutante di Emilia, subirà un incidente e non potrà continuare a lavorare, lasciando il posto libero alla stessa Rafaela. Nonostante i dubbi iniziali di Alfonso e di Ramiro, che evidenzierà un certo interessamento alla ragazza, Rafaela otterrà un posto di lavoro fisso, come lei stessa aveva sempre sperato. Si tratterà di una scelta giusta o di un gravissimo errore da parte dei Castaneda? Rafaela sarà una brava ragazza o nasconderà qualcosa di molto pericoloso per le sorti di tutti gli abitanti di Puente Viejo?

