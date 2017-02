IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: tragico destino in vista per la dolce Rogelia?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: ROGELIA MORIRA'! - Quale sarà il destino di Rogelia, la governante di Los Manantiales entrata in scena da qualche tempo negli episodi italiani? La sua dolcezza è apparsa evidente fin dal primo giorno, così come la consapevolezza che si tratti di una persona a conoscenza dei più grandi segreti nella vita del suo padrone. Rogelia crede che Hernando sia una persona per bene e ha provato anche a tranquillizzare Beatriz, dicendole che non deve preoccuparsi e che molto presto si affezionerà a lui. Purtroppo però la governante di Hernando sarà costretta in futuro ad una tragica fine, che avrà a che fare con un personaggio proveniente dal passato dal suo padrone. L'arrivo di Ismael coinciderà con un drammatico incidente, nel quale il terribile ragazzo spingerà la domestica dalla finestra. I sospetti ricadranno subito su di lui, anche se la scoperta delle sue vere origini non permetteranno a Camila e Hernando di denunciare il nuovo arrivato, che rivelerà di essere il figlio Damien, dato per morto molti anni prima.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 14 FEBBRAIO: CAMILA ARRIVA A PUENTE VIEJO - Il Segreto finalmente porterà qualche buona notizia, dopo tante tragedie alle quali abbiamo dovuto assistere negli ultimi mesi. L'incidente del transatlantico sul quale viaggiava Camila fortunatamente non le è stato fatale. La signora Dos Casas, infatti, arriverà a Puente Viejo senza alcun preavviso e incontrerà subito Elias: scambiandolo per Hernando lo abbraccerà, lasciando il chimico e Beatriz a dir poco sconvolti. Dunque lei e il marito non si erano mai visti prima di allora? Deludente, invece, sarà l'incontro tra la donna e Hernando che ancora una volta si confermerà un uomo freddo e chiuso in se stesso. Camila riuscirà a conquistarlo con il suo bel carattere e la sua gentilezza? Tutti a Puente Viejo saranno colpiti proprio da questo comportamento, che in pochissimi giorni permetteranno alla donna di farsi amare da tutti. Sarà soprattutto Beatriz ad essere entusiasta della presenza di questa nuova figura femminile a Los Manantiales.

