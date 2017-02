ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Eliminati e nomination, top e flop della serata (terza puntata)

ISOLA DEI FAMOSI 2017 ELIMINATI E NOMINATION, TOP E FLOP DELLA SERATA: SAMANTHA DE GRENET TIRA FUORI LA GRINTA, BOCCIATO RAZ DEGAN - La terza serata dell’’Isola dei Famosi 2017 ha portato su canale 5 una serata tutta dedicata ai naufraghi e al loro percorso antropologico pieno di novità. Per alcuni concorrenti si sono aperte le porte dell’isola dei metalli, tutti gli altri, invece, sono rimasti sulla già nota spiaggia dedicata al fuoco. Fra i top di questa serata, ritroviamo Nathalie Caldonazzo, che ha saputo tener testa alle accuse di Nancy Coppola senza alimentare le polemiche sul suo conto. Scontata l’eliminazione successiva: non si può vincere contro un gigante come Massimo Ceccherini. Proprio lui merita di essere annoverato fra i migliori della serata, e non solo per la preferenza del pubblico, che ha confermato la sua presenza sull’isola, ma anche per la sua voglia di non prendersi mai troppo sul serio. Fra i top anche Giulia Calcaterra, che riesce a dare il massimo nelle prove di forza senza dimenticare il suo lato più tenero quando l’occasione lo richiede, ma merita un posto fra i migliori della serata anche Samantha De Grenet, che ha compreso lo spirito dell’isola e sta tirando fuori il la grinta per il bene del suo gruppo. Convincente anche Eva Grimandi, che è apparsa al pubblico sincera, forte e verace, e di certo, questo carattere così spontaneo, la premierà nel corso delle settimane. Moreno è fra i concorrenti che in questa settimana finiscono nei flop, il concorrente, infatti, ha replicato in maniera eccessivamente stizzita a una Vladimir Luxuria desiderosa di far luce su un pettegolezzo riportato a Massimo Checcerini. Dopo una breve polemica, Moreno ha cercato di sedare gli animi con un breve rap, ma la musica, purtroppo, non è sempre la risposta più giusta. Tra i flop anche Nancy Coppola, che ha alimentato una polemica assai feroce contro Nathalie Caldonazzo, senza mai arrivare del tutto al nocciolo della questione. Ha le ore contate? Anche Raz Degan merita un posto fra i peggiori della serata, il concorrente, infatti, non ha intenzione di smussare quei lati del suo carattere che lo rendono così insopportabile, e di certo le sue parole piccate non hanno portato acqua al suo mulino. Fra i flop anche Simone Susinna, che ha vinto la prova leader ma è ben lontano dall’esserlo sull’isola. A metà strada tra top e flop Malena e Giulio Base, che non hanno ancora tirato fuori quel lato che potrebbe renderli interessanti agli occhi del pubblico.

