JEREMY MEEKS/ Foto, da detenuto a modello per Philipp Plein: è il "criminale più sexy del mondo"

JEREMY MEEKS FOTO, DA DETENUTO A MODELLO PER PHILIPP PLEIN: DEBUTTO IN PASSERELLA, MADONNA TRA LE AMMIRATRICI DEL "CRIMINALE PIÙ SEXY DEL MONDO" - Tre anni fa finì in carcere, ora invece sfila sulle passerelle: parliamo di Jeremy Meeks, che ha dato una svolta alla sua vita reinventandosi come modello. Arrestato per possesso di armi da fuoco, Meeks si guadagnò il titolo di "criminale più sexy del mondo" per quella sua aria da duro e quelli occhi color ghiaccio che ben contrastano con la pelle ambrata. Condannato a 27 mesi di reclusione, Jeremy Meeks è stato rilasciato prima per buona condotta. Il 33enne californiano ha, quindi, intrapreso la carriera di modello dopo che la sua foto segnaletica apparve sul profilo Facebook della polizia di Stockton. Solitamente la riabilitazione sociale dopo un periodo di detenzione non è facile, ma Jeremy Meeks è passato velocemente dal carcere alla notorietà. Quella del 33enne californiano è la storia al maschile di Cenerentola. Meeks ha saputo "vendere" la sua immagina su Instagram, esaltando la sua bellezza. Così ha dimostrato di poter fare business di se stesso e, quindi, di poter cambiare la propria vita. Riscatto o rivincita che dir si voglia, Meeks ha sfilato per Philipp Plein in occasione della fashion week di New York, attirando anche le attenzioni di Madonna, rapida dalla sua bellezza durante la sfilata. Clicca qui per vedere la foto di Jeremy Meeks durante la sfilata di Philipp Plein.

