LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3 / Anticipazioni del 14 febbraio 2017: Frank si costituirà per salvare la Keating?

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di oggi, martedì 14 febbraio 2017, assisteremo al ritorno della serie crime Le regole del delitto perfetto 3, in prima Tv assoluta. Dopo lo stop di metà stagione, Viola Davis e la sua Annalise Keating ritorneranno sul piccolo schermo della Fox con il decimo episodio, dal titolo "Siamo cattive persone". Siamo rimasti ancora con il nodo alla gola per via dello shock collegato con il finale di stagione, ovvero la scoperta che sotto quel famoso lenzuolo bianco c'è proprio il nostro caro Cucciolo. L'attore Alfred Enoch, a cui dobbiamo il volto di Wes, è fra i più amati degli ammiratori dello show e di sicuro il suo allontanamento dal cast non potrà essere digerito così facilmente. Per fortuna ci attendono ancora diverse puntate in cui poterlo rivedere, alle prese con il mistero che dovremo risolvere: chi ha ucciso Wes? Ovviamente il primo sospettato diventa Frank, interpretato dall'attore Charlie Weber, che potrebbe aver messo a segno un qualche tipo di vendetta. In realtà dagli spoiler diffusi sui vari social, possiamo dire molto di più, ovvero che l'ex assistente della Keating sarà sicuramente coinvolto nell'omicidio, ma più che altro perchè Bonnie, interpretata dall'attrice Liza Weill, gli chiederà di sacrificarsi per proteggere il loro prezioso avvocato. Cosa sceglierà di fare Frank? In prospettiva diversi altri intrighi, che vedranno innanzitutto la protagonista indagata per l'omicidio del suo stesso pupillo. Tutto questo senza considerare che per i nostri K Five ci saranno nuovi cambiamenti, causati ovviamente dalla morte del loro amico.

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 14 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 10 "SIAMO CATTIVE PERSONE" - Mentre Annalise si trova in carcere con l'accusa di incendio doloso e omicidio di primo grado, l'ufficio del Procuratore continua a costruire il caso attorno a lei. La polizia inizia invece ad indagare su quanto è successo a Wes quella notte, quando il suo corpo è stato ritrovato all'interno della villa della Keating. Nel frattempo, i tirocinanti rimasti devono far fronte alla consapevolezza che il loro amico è morto. Bonnie incontrerà Frank per chiedergli un favore, insinuando che sia l'ultima possibilità per farsi perdonare dall'avvocato, per quanto è successo in passato con il figlio. Gli propone infatti di confessare l'omicidio i Wes, in modo che Annalise venga prosciolta dalle accuse. Nonostante Frank sia indeciso, la spinta definitiva gli viene data da Laurel, che non gli nasconde che avrebbe voluto che fosse lui a morire, piuttosto che il suo fidanzato. Intanto, Oliver continua a vivere la propria vita in apprensione per Connor, che di contro gli rivela dove si trovava realmente la notte dell'omicidio.

