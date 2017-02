LINCOLN / Su Rai 3 il film con Daniel Day-Lewis, Sally Field e Tommy Lee Jones, alla regia Steven Spielberg (oggi, 14 febbraio 2017)

LINCOLN, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 14 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Lincoln, il film in onda su Rai 3 oggi, martedì 14 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola dal genere biografica che è stata diretta dall'americano Steven Spielberg mentre gli attori principali che fanno parte del cast sono Daniel Day-Lewis, Sally Field, Tommy Lee Jones e Joseph Gordon Levitt. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche nell'anno 2012. La sceneggiatura è stata scritta da Tony Kushner ed è tratta dal libro Team Of Rivals scritto da Doris Goodwin.Molte lodi sono ricadute ancora una volta sulla performance di Lewis, che con la sua recitazione trascina un film che altri avrebbero definito insipido e senza sostanza. Molto meno lodata invece, è stata la regia di Spielberg, visto che molti critici sostengono che il talentuoso regista si sia limitato a svolgere il suo compito con sufficienza, senza esprimersi a livello artistico. Per quanto riguarda invece il riscontro del pubblico, bisogna dire che il film è stato realizzato con un cospicuo budget di 65 milioni di dollari americani. La pellicola ha vinto due premi Oscar nel 2013. Oltre al premio per la migliore scenografia, Daniel Day Lewis si è aggiudicato la statuetta per il miglior attore protagonista. In effetti, l'attore nel film sembra essere nato per interpretare la parte dell'amato e adorato presidente americano. La critica ha abbastanza apprezzato il film per la sua fedeltà storica e l'eccellente ricostruzione degli Stati Uniti ai tempi della guerra di secessione. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LINCOLN, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 14 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato negli Stati Uniti d'America nel Gennaio del 1865, durante le fasi finali della guerra di secessione americana. La guerra civile è al termine, i nordisti stanno avendo la meglio e la schiavitù sembra quasi abolita. Il film si concentra sulla personalità di Abramo Lincoln (interpretato da un magistrale Daniel Day Lewis) uno dei presidenti americani più amati di sempre. Con il suo carisma ed il suo entusiasmo riuscirà a far approvare l'emendamento per far abolire la schiavitù dinanzi alla camera dei rappresentanti. Il sedicesimo presidente degli Stati Uniti, grazie al suo coraggio e la sua buona morale porrà i presupposti per una generazione liberale e tollerante con una mentalità aperta e non discriminatoria.

