Leo Gullotta / Video spot Condorelli del 1991 entrato nella storia della televisione

LEO GULLOTTA, VIDEO SPOT CONDORELLI CHE LANCIÒ L'AZIENDA - Quanti di voi riconoscono questo giovane Leo Gullotta nello spot dei torroncini Condorelli? Girato nel 1991, l'attore è quasi irriconoscibile mentre ruba un torroncino dal vassoio della casa del Cavalier Condorelli e fa cadere tutto a terra, per poi cercare di rimediare mettendoli tutti in bocca e presentandosi al padrone di casa con la bocca sporca di cioccolato. Leo Gullotta è colui che ha avuto il merito di aver fatto conoscere i torroncini Condorelli al grande pubblico: l'azienda, infatti, prima era a conduzione familiare, e i famosi dolcetti sono diventatati una produzione industriale nel momento in cui hanno incontrato la televisione con Leo Gullotta. L'attore e comico è rimasto poi per anni volto storico dei torroncini Condorelli, ed è apparso in numerosi altri spot. Nel tempo altri volti, come quello dell'attore Pannofino, hanno sponsorizzato i Condorelli, ma è di Leo Gullotta il merito di averli fatti diventare mainstream. Clicca qui per vedere il video.

LEO GULLOTTA, LA CARRIERA - Per 23 anni testimonial degli spot Condorelli, Leo Gullotta è un attore che, nel corso della sua carriera, ha recitato in numerosi film, serie televisive e piéce teatrali. Classe 1946, è stato uno dei volti storici della televisione italiana (e lo è ancora). Nel 1995 ha annunciato la sua omosessualità e per questo ha denunciato di essere stato discriminato per alcuni ruoli in delle fiction Rai a causa dell'opposizione dei vertici dell'azienda. "Ho avuto una infanzia eterosessuale, a 30 anni mi sono accorto che invece del gelato alla crema mi piaceva quello al cioccolato. Non è stato un problema... anzi, è stato molto naturale. Ho una storia da 36 anni, una storia di rispetto. Mi reputo una persona serena", aveva detto Leo Gullotta in un'intervista al Maurizio Costanzo Show. Il volto storico dei torroncini Condorelli ha oggi 71 anni e viene ancora associato a loro ogni volta che se ne parla.

