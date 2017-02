MALENA LA PUGLIESE E MORENO DONADONI / Isola dei Famosi 2017, tra i due sta nascendo l’amore? La prossima settimana divisi

MALENA LA PUGLIESE E MORENO DONADONI, TRA I DUE STA NASCENDO L'AMORE? LA PROSSIMA SETTIMANA DIVISI (ISOLA DEI FAMOSI 2017) - Occhi puntati su Malena la Pugliese, attrice a luci rosse, e Moreno Donadoni, ex concorrente di Amici, a L'Isola dei Famosi 2017: tra i due sta nascendo l'amore? La prima settimana in Honduras è stata quella dell'assestamento: i naufraghi hanno dovuto fare esperienza dei ritmi, delle necessità e anche degli appuntamenti fissati con le eventuali prove leader e prove ricompensa. Già dalla seconda settimana, invece, a L'Isola dei Famosi 2017 sono nati i primi litigi, le prime incomprensioni e anche, a quanto pare, i primi avvicinamenti innegabili. Al centro, appunto, ci sono proprio Malena e Moreno che ieri sera - lunedì 13 febbraio - sono finiti anche nel mirino della presentatrice Alessia Marcuzzi. I telespettatori de L'Isola dei Famosi 2017 che avevano seguito i day-time trasmessi sulle reti Mediaset già avevano intuito la complicità che si era instaurata tra i due naufraghi, ma le immagini da filmato che la conduttrice e ha scelto di mandare in onda in prime time hanno tolto ogni dubbio. Malena e Moreno amano scherzare insieme, e tra di loro non mancano baci e abbracci: diverse le sequenze in cui si romano sdraiati sulla spiaggia uno a fianco all'altro. La prossima settimana a L'Isola dei Famosi 2017, in ogni caso, dovrà mettere il discorso momentaneamente in stop: Malena la Pugliese, infatti, ha superato la prova evolutiva (una sfida di memoria) e potrà stare sull'Isola dei Metalli (insieme a tutte le altre concorrenti donne); mentre Moreno non ce l'ha fatta a battere la Dottoressa Tibi. Lui finirà sull'Isola del Fuoco e dunque, per i prossimi sette giorni, il presunto flirt de L'Isola dei Famosi sembra non avrà nuovi risvolti...

