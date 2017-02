MASTERCHEF ITALIA 2017/ Ed. 6, anticipazioni e news: Joe Bastianich alle prese con il Kung Fu, video (oggi, 14 febbraio 2017)

MASTERCHEF ITALIA 2017, ED. 6 ANTICIPAZIONI E NEWS: JOE BASTIANICH ALLE PRESE CON IL KUNG FU, VIDEO - I telespettatori di Sky Uno ritroveranno i protagonisti di Masterchef Italia 2017 sul piccolo schermo questo giovedì con due nuove episodi. L’ultimo appuntamento ha sicuramente lasciato l’amaro in bocca a molti fans del cooking show, che hanno dovuto metabolizzare l’eliminazione di ben tre concorrenti: Roberto, Mariangela, Giulia. Altre due ci attendono nella puntata che sta per arrivare e ancora una volta vedremo i concorrenti impegnati in una prova in esterna. Nell’ultimo i cuochi amatoriali si sono misurati con dei menù crudariani e vegani realizzati per accontentare le esigenze degli adepti del Centro Culturale Shàolín di Milano riuniti al Parco Sirgurtà. Mentre i concorrenti cucinavano per loro Joe Bastianich è andato a vedere da vicino i loro esercizi. I monaci Shàolìn sono infatti dei monaci guerrieri e praticano il Kung Fu. Un video pubblicato sul sito di Sky ci mostra Joe Bastianich mentre prova ad avvicinarsi a quest’interessante disciplina usando i nunchaku: clicca qui per vederlo.

MASTERCHEF ITALIA 2017, ED. 6 ANTICIPAZIONI E NEWS: CHI SARANNO I PROSSIMI ELIMINATI? - Sono rimasti solo in nove nella cucina di Masterchef Italia 2017 e nella puntata di giovedì del cooking show di Sky Uno vedremo altri due cuochi amatoriali abbandonare il sogno della vittoria. Dopo l’uscita a sorpresa di Giulia e Roberto, a chi toccherà togliersi il gembriule? La determinata Loredana non si arrenderà facilmente e anche la competitiva Gloria, che si è messa in luce come una delle migliori di quest’edizione, ha voglia di arrivare in finale. Cristina ha dimostrato di saper riservare sorprese e anche Michele P. ha saputo dimostrare il suo valore. I giovani Michele G. e Valerio non sono stati immuni agli errori ma anche finendo al Pressure Test hanno sempre trovato il modo per tornare in balconata giocandosi i loro assi nella manica. La piccola Margherita ha ricevuto molti elogi nell’ultima puntata dimostrando che, a prescindere dalle sue forme minute, è uno degli avversari più temibili di quest’edizione. Con i Pressure Test Gabriele c’ha ormai fatto il callo e come ha ricordato Giulia nella scorsa puntata, forse non si deve avere paura di chi vince sempre ma di chi non perde mai.

© Riproduzione Riservata.