MASTERCHEF USA 7/ Concorrenti e giuria, anticipazioni puntata 14 febbraio 2017: chi comporrà la MasterClass?

MASTERCHEF USA 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 GENNAIO 2017: EPISODIO 1, LA GIURIA E I CONCORRENTI - Non si fermano gli appuntamenti dedicati alla cucina sul piccolo schermo di Cielo il martedì sera: oggi, 14 gennaio 2017, andranno in onda i primi due episodi di MasterChef USA 7, il celebre cooking talent che vede alla guida Gordon Ramsay. A differenza dell’anno scorso, al fianco di chef Ramsay ci sarà solo Christina Tosi, dal momento che Graham Elliot ha lasciato il format dopo la conclusione della sesta stagione. Il terzo giudice della competizione cambierà di puntata in puntata. Come sempre, i primi episodi di MasterChef USA saranno dedicati alla selezione dei concorrenti e alla formazione della MasterClass: solo in seguito si passerà alla prima Mystery Box. Nella prima sfida, gli aspiranti chef si sfideranno testa a testa su piatti comuni: c’è chi porterà la braciola di maiale, chi i cupcakes, ma non tutti riceveranno in cambio il tanto ambito grembiule bianco. Tutto dovrà essere cucinato sotto gli occhi attenti dei due giudici di MasterChef USA 7, chi ce la farà?

MASTERCHEF USA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 GENNAIO 2017: EPISODIO 2 - Ci sarà un’altra sfida a MasterChef USA 7 prima che venga delineata la MasterClass dell’edizione che parte stasera, martedì 14 febbraio 2017, su Cielo. I concorrenti dovranno sfidarsi nuovamente su piatti semplici e conosciuti, come i tacos, gli hamburger e anche gamberetti e granturco. Chi non riuscirà ad aggiudicarsi un grembiule bianco - diventano un effettivo membro della MasterClass - questa volta non avrà una seconda possibilità. Quali saranno le scelte dei due giudici Gordon Ramsay e Christina Tosi?

