MISCHA BARTON/ Video, incidente: si schianta con un camion contro un condominio

MISCHA BARTON, VIDEO INCIDENTE PER MARISSA DI "THE OC": SCHIANTO CON UN CAMION CONTRO UN CONDOMINIO (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - È un periodo particolarmente difficile per Mischa Barton, vittima di un clamoroso incidente stradale a Los Angeles. Nessuna grave conseguenza per la sfortunata attrice, nota per il ruolo di Marissa Cooper della serie tv "The O.C.", ma c'è un piccolo giallo sull'accaduto. Nella serata di sabato si trovava la sventurata diva si trovava a bordo di un camion per traslochi guidato da lei stessa: aveva sistemato lì mobili e accessori del suo vecchio appartamento. Forse sbagliando i calcoli delle misure del camion, Mischa Barton è finita contro il soffitto del posto auto coperto di un condominio di West Hollywood. Ma c'è chi sostiene che il trasloco sia stato effettuato mercoledì scorso, quindi cosa ci faceva Mischa Barton a bordo del camion a tre giorni di distanza? Intanto il sito TMZ ha diffuso un audio nel quale si sente l'attrice lamentarsi del fatto che le sue cosse fossero sul camion. «E adesso che cosa succederà? Questo è tutto quello che ho» confessa malinconicamente. Non è sicuramente cominciato nel migliore dei modi il 2017 per l'attrice 31enne: il 26 gennaio, infatti, era stata sottoposto ad una perizia psichiatrica dopo una forte crisi di nervi e momenti di delirio in pubblico. Dimessa pochi giorni dopo, Mischa Barton ha negato di aver avuto problemi mentali: l'attrice sostiene di essere stata drogata da ignoti e di essersi volontariamente fatta ricoverare. Sono comunque diversi gli episodi clamorosi che hanno caratterizzato il suo passato: dagli arresti alle precedenti crisi psichiche, che l'hanno resa chiacchierata più per le sue "disavventure" che per i suoi film. Clicca qui per il video dell'incidente di Mischa Barton.

