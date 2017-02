Mamma o papà/ Da oggi al cinema il film diretto da Riccardo Milani con Paola Cortellesi (14 febbraio 2017)

MAMMA O PAPÀ, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (14 febbraio 2017) - Mamma o Papà è il nuovo film diretto da Riccardo Milani, in uscita nelle sale cinematografiche italiane dal 14 febbraio 2017. Scritto e sceneggiato da Milani e Paola Cortellesi, la pellicola rappresenta l'adattamento italiano del film Papa ou Maman. I protagonisti della pellicola sono Paola Cortellesi ,che veste i panni di Valeria, e Antonio Albanese nel ruolo di Nicola. Andiamo a vedere la trama.

MAMMA O PAPÀ, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (14 febbraio 2017) - Il film racconta la storia di una coppia composta Valeria e Nicola, due coniugi che, dopo circa quindici anni di matrimonio, decidono di chiudere definitivamente la storia d'amore e di divorziare in maniera consensuale. Entrambi si rendono infatti conto di essere diventati buoni e semplici amici. Si accordano su tutto: alimenti, casa e figli. Improvvisamente sia Valeria che Nicola ricevono una proposta lavorativa all'estero. In un primo momento la donna decide di sacrificarsi e restare accanto ai figli. Ma scoperto il flirt tra il suo ormai ex marito ed una giovane ed avvenente infermiera decide di cambiare idea ed accetta immediatamente il lavoro all'estero. Ma chi si occuperà dei loro figli durante la loro lunga assenza lavorativa? Saranno dunque i figli a dover decidere se restare con mamma o papà. La battaglia tra Valeria e Nicola è aperta. Lotteranno per un obiettivo totalmente opposto a quello normalmente perseguito dalle famiglie in fase di separazione: entrambi cercheranno di indurre i figli a scegliere di restare con l'altro genitore.

MAMMA O PAPÀ, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITÀ (14 febbraio 2017) - Il film Mamma o papà ha suggellato per la prima volta il sodalizio artistico da Paola Cortellesi ed Antonio Albanese che non avevano mai lavorato assieme prima d'ora d'avanti ad una macchina da presa. Le loro carriere si sono però incrociate già in precedenza nelle trasmissioni Mediaset condotte dalla Gialappa's Band. I due si sono incontrati alcuni mesi prima delle inizio delle riprese del film e lo scorso martedì sono stati ospiti insieme sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2017.

