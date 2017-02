Michelle Hunziker come Belen Rodriguez?/ Due showgirl assediate dai paparazzi: ma c'è una differenza...

Belen Rodriguez come Michelle Hunziker, due showgirl assediate dai paparazzi: ma c'è una piccola differenza - Tra le showgirl più amate dal pubblico ma soprattutto dai paparazzi ci sono senza ombra di dubbio Belen Rodriguez e Michelle Hunziker. Entrambe straniere ormai naturalizzate italiane, entrambe volti molto amati del mondo dello spettacolo, entrambe costantemente al centro del gossip: sia la showgirl argentina che la conduttrice svizzera sono sempre su tutti i settimanali. Entrambe sono sempre sotto i riflettori ma soprattutto nel centro dell'obiettivo dei paparazzi, che le seguono ovunque in cerca di uno scoop. Quello che, tuttavia, sottolinea il portale realpaparazzi.com è il diverso comportamento della Hunziker rispetto alla Rodriguez. Se Michelle appare sempre sorridente e gentile, anche quando i paparazzi entrano nel pieno della sua vita privata quando, ad esempio, passeggia ciìin le sue figlie e con suo marito Tomaso Trussardi; Belen appare spesso contrariata e nel mezzo di gestacci.

Belen Rodriguez come Michelle Hunziker, la svizzera parla della showgirl argentina dopo Striscia La Notizia:l'inaspettato retroscena - Due showgirl amatissime e super popolari, due comportamenti molto diversi è ciò che si nota da molti scatti ritrovati sulle copertine dei settimanali scandalistici. Eppure chi ben conosce la Rodriguez, parla di lei come una donna dal gran cuore oltre che molto simpatica. La stessa Michelle Hunziker, che con la showgirl argentina ha condiviso una settimana a Striscia La Notizia,su di lei ha dichiarato a Vero Tv che: “Hanno deciso che dovevamo odiarci a tutti i costi! E invece abbiamo molto in comune. Intanto siamo tutte e due extracomunitarie. Entrambe abbiamo fatto la fila alle 6 del mattino davanti agli sportelli degli uffici per il permesso di soggiorno per poi tornare a casa perché mancava quel foglio o quel documento maledetto. Siamo l’esempio dell’integrazione perfetta“. Ma non è tutto, Michelle ha anche svelato un episodio che l'ha davvero sorpresa: "Era il primo giorno di lavoro, dovevamo fare il promo di Striscia. Io sono sempre pronta prima di tutti i colleghi maschi, per me è fondamentale la puntualità. Ebbene, Belen era già in studio da un quarto d’ora. Ha impiegato solo dieci minuti per prepararsi!".

