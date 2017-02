Non buttiamoci giù/ Su Rai Movie il film con Pierce Brosnan e Imogen Poots

NON BUTTIAMOCI GIÙ, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 14 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Non buttiamoci giù è il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 14 febbraio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola dal genere commedia - drammatica che è stata realizata nel 2014 e diretta da Pascal Chaumeil (Il truffacuori, Un petit boulout, Un piano perfetto) ed interpretato da Pierce Brosnan (La morte può attendere, Mamma mia, Il domani non muore mai), Imogen Poots (Need for speed, The green room, Quel momento imbarazzante), Toni Collette (Velvet goldmine, Il sesto senso, Little Miss Sunshine) e Aaron Paul (Smashed, Need for speed, Mission impossible III). Il film è tratto abbastanza fedelmente dall'omonimo libro di Nick Hornby, pubblicato nel 2005. Johnny Depp ha acquistato i diritti per realizzare un film dal libro ancora prima della pubblicazione. Da diversi altri libri di Hornby sono stati tratti film di successo, fra cui Alta fedeltà, con John Cusack, Febbre a 90°, interpretato da Colin Firth, e About a Boy - Un ragazzo, con Hugh Grant nel ruolo di protagonista. Dal racconto E' nata una star? è stato invece tratto un film italiano, uscito nel 2012, con Rocco Papaleo, Luciana Littizzetto e Pietro Castellitto. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

NON BUTTIAMOCI GIÙ, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 14 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Notte di Capodanno, quattro sconosciuti si ritrovano sul tetto di un edificio noto come la Casa dei Suicidi. Fra di loro ci sono Martin Sharp (Pierce Brosnan), un conduttore televisivo sull'orlo del fallimento, Maureen (Toni Collette) è una madre single la cui vita è stata interamente dedicata al figlio disabile, Jess (Imogen Poots) è un'adolescente problematica e J.J. Maguire (Aaron Paul) è un musicista fallito che non sa cosa fare della propria vita. Ognuno di loro ha intenzione di suicidarsi buttandosi dal palazzo, ma trovare altre persone sul tetto ha rovinato i loro stessi piani. Cominciando a parlare fra di loro, i quattro, anche se involontariamente, si fanno coraggio a vicenda. Gli aspiranti suicidi decidono quindi di concedersi altre 6 settimane di vita per tentare di migliorare la propria situazione prima di farla definitivamente finita. Decidono dunque di ritrovarsi su quello stesso tetto la notte di San Valentino, e decidere se vale ancora la pena suicidarsi o se la vita ha riservato loro qualche bella sorpresa. Come andrà a finire?

