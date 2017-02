OROSCOPO / Paolo Fox, previsioni del giorno, oggi 14 febbraio 2017 su LatteMiele: Toro, Bilancia, Acquario, Leone e gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX, PREVISIONI DI OGGI 14 FEBBRAIO 2017 SU LATTEMIELE - Che cosa ci diranno oggi le stelle? I fan di Paolo Fox sanno che le previsioni del suo Oroscopo 2017 scioglieranno ogni dubbio su ciò che accadrà nei prossimi giorni. Ovviamente, come spesso ci ripete il celebre astrologo dai microfoni di Latte e Miele, non bisogna credere a prescindere, dato che l'astrologia non è una scienza esatta. Alcuni segni potrebbero tuttavia trovare dei consigli validi, soprattutto per chi è in cerca di chiarezza per un progetto, come i Pesci, oppure perché vuole sapere se è il momento giusto per agire in un determinato campo, come vorrebbe il Sagittario. Ci avviciniamo verso la primavera ed in una giornata come quella di oggi, San Valentino, non possiamo che pensare all'amore. Si trovano in questo stato segni come l'Acquario e il Leone, anche se quest'ultimo nei mesi precedenti ha vissuto un forte rallentamento.

PREVISIONI PER TUTTI I SEGNI DELLO ZODICACO Vediamo di seguito nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox: ARIETE - Bella giornata, qualcuno potrebbe anche divagare. Chi non è sposato va tenuto sotto controllo, dato che la primavera è alle porte e regala anche delle passioni. In questi giorni una passione non solo è desiderata, ma anche reale. Chiudi storie inutili, se c'è un problema va trovata una soluzione. TORO - Va sfruttata questa giornata, dato che i nati del segno hanno bisogno di un punto di riferimento nella sua vita, che sia una casa, un luogo, un amore. Non è detto poi che il Toro non sia avventuroso, dato che ha piacere a cambiare, trasferirsi. Coloro che sono più arrabbiati, a causa di Marte dissonante, devono stare attenti alle parole. Giornata coinvolgente a metà. Questi giorni hai qualcosa da rimproverare al partner. GEMELLI - I Gemelli vivono giornate interessanti ma rallentate. San Valentino può regalare messaggi carini, così come lo sarà questa giornata. Entro sabato meglio avvicinarsi alla persona che si ama, se oggi non si potrà vedere il partner si può rimandare, per esempio al 18. CANCRO - Grandi discussioni per il Cancro, anche per le coppie più forti. Chi ha già avuto delle discussioni negli scorsi mesi, potrebbe ritornare a recriminare. I nati del segno tendono tra l'altro di scaricare sempre la colpa agli altri. Chi ha abbandonato o chiuso una storia nel passato, potrebbe vivere un San Valentino pieno di ricordi. LEONE - Per il Leone i progetti vanno alla grande. I rapporti d'amore che hanno superato il 2016 ora sono in crescita. Marte, Saturno, Venere favorevoli: con un cielo così chi non trova l'amore è perché non ha voglia di legarsi e perché cerca un rapporto con una persona che non lo sottomette ma al tempo stesso ha bisogno di qualcuno che gli tenga testa. VERGINE - Oggi la Vergine non deve dare spazio solo al materialismo. Chi ama una persona deve starle vicino, soprattutto visto che a gennaio molti hanno allontanato qualcuno. Se oggi qualcuno deve lavorare, può festeggiare sabato. Da qualche tempo ci sono meno preoccupazioni, mentre per quanto riguarda il lavoro, se hai fatto sperimentazioni, non dovrebbero esserci delusioni nei prossimi mesi. BILANCIA - La Bilancia è un po' indecisa in amore, soprattutto chi è single. In generale non è coinvolta nelle situazioni, visto crede al destino e agli incontri fatali, non fa nulla per favorirli. Chi invece è legato a qualcuno potrebbe arrivare una delusione perché si aspetta qualcosa dal partner che non arriva. Da qualche tempo i nati del segno pensano di più alle cose pratiche che amorose. SCORPIONE - Lo Scorpione è romantico, ma non ama dichiarazioni eclatanti, le frasi zuccherine. Il segno è infatti dominato da Marte, che in qualche modo spinge alla concretezza ed alla praticità. Preferisce dichiarazioni concrete come una cena o un viaggio. È un segno che non dimentica facilmente certe mancanze, quindi conviene agire per tempo. SAGITTARIO - Oggi il Sagittario è innamorato, Venere e Marte sono in aspetto importante. A gennaio ci sono state difficoltà o separazioni, ma ora qualcuno torna sui propri passi. Attenzione solo se si vivono due storie o se ci sono persone che mettono in discussione la vita amorosa. Adesso le scelte diventano più difficili. Con un cielo favorevole ci sono diverse offerte e bisogna fare la scelta più giusta. CAPRICORNO - È un martedì strano per i Capricorno che trascorreranno un San Valentino particolare. Questo è un segno che da spazio al dovere, quindi probabilmente resteranno le ultime ore della giornata utili per amare. Ci sono tante cose da fare la mattina ed il pomeriggio. Non è detto che ci sia un problema di coppia, ma in questi giorni c'è un po' di lontananza e si creano delle discussioni con il partner perché vuole fare di testa sua. Deve confrontarsi ogni tanto con le persone attorno. ACQUARIO - L'amore resta una cosa importante per gli Acquario. Si può tornare a pensare alla famiglia e alla casa, sia perché si trovano in una fase positiva, dato che il segno è rivoluzionario, che per una delusione di lavoro o per una difficoltà economica. Qualcuno pretende, pensa che la vita familiare può risolvere qualche problema. Uniche giornate sotto stress sono quelle tra venerdì e sabato per cui conviene anticipare i tempi. PESCI - I Pesci in questo momento si lanciano in nuovi progetti, anche in vista della seconda parte dell'anno. I lavoratori dipendenti del segno hanno un progetto per mettersi in proprio, ma deve fare attenzione a non fare il passo più lungo della gamba. Giovedì e venerdì sono le giornate migliori della settimana. È tempo di ripensare al proprio ruolo in un'azienda e di recuperare stabilità a livello emotivo, i successi non mancheranno.

© Riproduzione Riservata.