POMERIGGIO 5/ Barbara D’Urso tornerà ad occuparsi del Festival di Sanremo 2017? Riassunto ultima puntata (oggi, 14 febbraio)

POMERIGGIO 5, IL RIASSUNTO DELLA PUNTATA DI IERI (oggi, 14 febbraio 2017) - Oggi, martedì 14 febbraio, torna Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio 5 su Canale 5. In attesa di scoprire quali servizi presenterà più tardi, diamo uno sguardo a come è andata ieri. La puntata di ieri si è aperta con una D’Urso sempre più solare e brillante e con la partecipazione straordinaria, tra gli opinionisti, di Vittorio Sgarbi. Si comincia con un capitolo dedicato al Festival di Sanremo appena concluso ed ai partecipanti, sottolineando la conduzione inaspettata del duo Carlo Conti e Maria De Filippi. È stata la 67° edizione del Festival, vinta da Francesco Gabbani. Il focus del servizio è stata la recente polemica rriguardante la canzone di Fiorella Mannoia. A tal proposito, sono intervenuti diversi opinionisti che hanno cercato di analizzare la questione. Fiorella Mannoia si è classificata al secondo posto, nonostante tutti i media la dessero per favorita alla vittoria. Successivamente, si è passata alla caccia dei gossip sui vari cantanti che hanno partecipato al Sanremo: tra i diversi Big, si è parlato di Albano con i suoi figli Yari e Cristel. È stato mandato un servizio in cui veniva messo in evidenza il rapporto di Albano con la sua famiglia, di come durante il suo glorioso percorso lavorativo sia stato un padre presente ed affettuoso. Successivamente, si è parlato di come grandi nomi come Gigi D'Alessio e Al Bano stesso siano stati eliminati. Questi due grandi Big, nonostante il loro grande talento e successo, hanno fatto un'epoca ma è giusto che diano spazio ai nuovi talenti. Francesco Gabbani si è meritato il podio contro questi grandi nomi? Gli opinionisti sono stati tutti d'accordo: la canzone è piaciuta sia alla giuria che al pubblico da casa. Non sono mancati i momenti esilaranti: infatti, girando sul web diverse video parodie sulle varie canzoni del Festival, tra cui i famosissimi youtubers Pantellas. Al Festival si è esibita anche una cantante del calibro di Rita Pavone, in scena anche come giurata, e proprio Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 si è occupata anche di questo. Tornerà a focalizzarsi sul Festival di Sanremo 2017 oggi, 14 febbraio?

