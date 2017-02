PROJECT MC2/ Speciale San Valentino 2017, al via su Netflix. Anticipazioni del 14 febbraio 2017: risvolti rosa fra McKeyla e Kyle?

PROJECT 2MC, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 14 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - Fra le novità del catalogo Netflix di questo mese ci sarà anche un episodio speciale della teen comedy Project Mc2, in occasione di San Valentino. L'episodio verrà diffuso sulla piattaforma streaming oggi, 14 febbraio 2017, dove ritroveremo lo show della DreamWorks ed il cast composto dalle giovanissime Mika Abdalla, Victoria Vida, Genneya Walton, Ysa Penarejo, Alyssa Lynch e Belle Shouse. La serie originale Netflix ha messo appunto una trama davvero straordinaria in occasione della festa degli innamorati, dove ritroveremo l'agente segreto McKeyla e tutta la sua squadra, impegnati nel salvare il mondo dalle diverse minacce. Mentre il team cerca di ripristinare l'equilibrio mondiale, le cose fra Kyle e McKeyla inizieranno a diventare sempre più calde, soprattutto quando i due si ritroveranno a lavorare fianco a fianco per scoprire chi sta creando dei problemi nella loro città natale di Maywood Glen. Nello speciale, le ragazze potranno fare visita alla sede principale di NOV8, dove le abbiamo viste arrivare nel finale precedente, mentre si trovavano alla ricerca di Vex. In questa nuova occasione, Quail assegnerà loro un compito estremamente difficile e collegato ad un vecchio amico che si trova ora in difficoltà. Ovviamente gli eventi strani coglieranno le ragazze impreparate dietro ogni angolo, mentre le geniali girls cercano di smascherare il criminale che si aggira in città. Questo nuovo episodio fungerà inoltre da chiusura della stagione precedente e da trampolino di lancio per l'ultimo rinnovo. Grazie al successo della serie, in cui le protagoniste fanno parte dello STEM e dimostrano come sia possibile essere cool ed allo stesso tempo abili in ingegneria, tecnologia, matematica e scienze, i fan hanno avuto modo di conoscere da vicino le quattro attrici principali, fra cui Belle Shouse. L'attrice ha rivelato in una recente intervista a Justjaredjr, di essere cresciuta a stretto contatto con la natura, grazie ad un ranch in Texas, ed ha insegnato ai suoi border ollie a giocare a calcio. Fa inoltre parte della Duke University TIP, ovvero la leader mondiale nell'identificazione di studenti accademicamente dotati, a cui fornire l'opportunità di proseguire lo sviluppo e gli studi.

