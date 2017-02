RAZ DEGAN vs LUXURIA / Isola dei Famosi 2017, Il naufrago parla della opinionista al maschile: 'devi essere più rispettoso!' (oggi 14 febbraio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, RAZ DEGAN-VLADIMIR LUXURIA: IL NAUFRAGO SI RIVOLGE ALL'OPINIONISTA AL MASCHILE (OGGI 14 FEBBRAIO 2017) - L'Isola dei Famosi fa parlare di sé il giorno dopo la diretta e questa volta i diretti interessati sono Raz Degan e Vladimir Luxuria, al centro di un dibattito acceso ieri sera. Il naufrago israeliano, infatti, durante una discussione sul suo comportamento sull'Isola dei Famosi nei confronti dei suoi compagni di avventura, si è rivolto all'opinionista Vladimir Luxuria al maschile, che lo ha subito bacchettato e ripreso: "Usa il femminile Raz per piacere, il rispetto si fa anche dandomi del femminile Raz!" le parole dell'opinionista. Il modello israeliano non si è per niente scusato per questa sua gaffe, ed Alessia Marcuzzi ha deciso di cambiare immediatamente discorso per non alimentare la polemica tra i due dicendo di tornare al tema principale, ovvero il comportamento del naufrago sull'Isola. La curiosità è che anche Moreno poco prima aveva fatto un 'freestyle' dando del maschile a Vladimir Luxuria, ma sicuramente l'opinionista non si sarà accorta di quest'altra gaffe. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLA LITE RAZ-LUXURIA

ISOLA DEI FAMOSI 2017, RAZ DEGAN-VLADIMIR LUXURIA: IL NAUFRAGO SI RIVOLGE ALL'OPINIONISTA AL MASCHILE (OGGI 14 FEBBRAIO 2017) - Raz Degan nella puntata di ieri sera dell'Isola dei Famosi è stato al centro di numerosi dibattiti, sia con Vladimir Luxuria che con Alessia Marcuzzi. "Raz un conto è essere esperto, un altro è essere saccente. L'Isola continuerebbe ad andare avanti anche senza te. Ci vuole più umiltà!" le parole di Vladimir Luxuria nei confronti del modello israeliano, oltre al dibattito e alla gaffe di Raz Degan quando si è rivolto all'opinionista al maschile. Il modello sembra non voler accettare proprio le critiche provenienti dallo studio, anche quando Giulia Calcaterra prova a spiegargli cosa non è piaciuto durante la settimana sull'Isola del Fuoco. "Siete piccoli, dei bambini d'asilo" si rivolge Raz Degan agli altri naufraghi prendendosela anche con Massimo Ceccherini, quando gli ha detto che è insopportabile: 'Massimo, sei nei radar' le parole di Raz Degan. Anche la stessa Alessia Marcuzzi si sente attaccata: "Mi stai trattando male, non ti sto dando lezioni di vita, ti consiglio solo di confrontarti con gli altri" le parole della conduttrice.

© Riproduzione Riservata.