RITA/ Diana Del Bufalo, la sarta non rinuncia al sogno di cantare. Come finirà con Renato? (C’era una volta Studio Uno, 14 febbraio)

RITA, DIANA DEL BUFALO: RIUSCIRÀ A SFONDARE COME CANTANTE? (C'ERA UNA VOLTA STUDIO UNO, OGGI 14 FEBBRAIO) - Rita, interpretata da Diana Del Bufalo, è una delle giovani protagoniste di C’era una volta Studio Uno, mini fiction di Rai 1, in onda ieri e oggi 14 febbraio 2017. La storia si svolge a Roma, nel 1961. Alla radio si sentono, per la prima volta, canzoni come 24000 baci di Adriano Celentano e Le Mille Bolle Blu di Mina. Il Varietà Studio 1 è ancora in fase di ideazione così come i colloqui ed i provini. Durante questi ultimi si incontrano tre ragazze, sicuramente differenti l'una con l'altra, le cui vicende sono destinate ad incrociarsi. Si parla delle tre protagoniste sulle quali viene costruita la storia intera: Giulia, Rita ed Elena. Giulia si presenta per un colloquio come segretaria, Elena e Rita fanno il provino, rispettivamente, come ballerina e come cantante. Rita, interpretata da Diana Del Bufalo, ha 23 anni ed un bel caratterino. Vive insieme alla madre che di professione fa la sarta, ed il padre che invece fa il portiere. Il suo sogno più grande è quello di diventare una cantante, infatti, si ispira a Mina che è il suo più grande mito. Rita ha anche un bambino piccolo, Luigino, al quale, per diversi motivi, non dà tutte le attenzioni che merita. Rita si presenta ai provini in Rai per perseguire il proprio sogno di diventare una cantante, ma viene scartata. Riesce, però, a farsi assumere come sarta, su consiglio del giovane Renato. Quest'ultimo lavora in Rai come macchinista ed è perdutamente innamorato di lei. Sembra che la giovane mamma sia molto portata per questo nuovo lavoro, allo stesso tempo però appare determinata a non abbandonare il proprio sogno di fare del canto il suo mestiere. È disposta a tutto per questo, anche a dare via i soldi messi da parte per i bisogni del piccolo Luigino ed abbandonare un importante incarico sul lavoro, pur di incontrare un discografico che le aveva promesso di farle produrre un disco. Ottenuto l'appuntamento con quest'ultimo, Rita capisce che il discografico vuole qualcosa in cambio che lei non vuole dargli... così scappa via indignata e delusa. Ritrovatasi in piena crisi decide di andare via da casa, lasciando anche il figlio, per vivere con le due ragazze conosciute in Rai.

RITA, DIANA DEL BUFALO: COSA SUCCEDERÀ QUESTA SERA? (C'ERA UNA VOLTA STUDIO UNO, OGGI 14 FEBBRAIO) - Nella seconda puntata di C'era una volta Studio Uno che andrà in onda stasera, 14 febbraio 2017, vedremo una Rita che cerca di rimettere insieme i pezzi del puzzle della propria vita. La ragazza comincerà ad impegnarsi di più sul lavoro, ottenendo maggiori oneri ed altrettante facoltà. Si avvicinerà a suo figlio, che è anche il motivo principale del suo maggiore impegno sul lavoro, ed inizierà ad uscire con Renato. Quest'ultimo, però, è convinto che Luigino sia il fratello di Rita e, solo in seguito, scoprirà come stanno realmente le cose. Il rapporto tra i due giovani si incrinerà un bel po', ma siamo sicuri che l'amore trionferà. Per scoprire cosa accadrà non rimane che sintonizzarsi stasera, a partire dalle 21.00, su Rai 1.

