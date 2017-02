ROMEO AND JULIET/ Su Rai 4 il film con Hailee Steinfeld e Douglas Booth

ROMEO AND JULIET, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 14 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Romeo and Juliet è il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 14 febbraio 2017 alle ore 21.05. Una delle ultime trasposizioni cinematografiche della tragedia scritta da William Shakespeare nel 1594, The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet. La tragedia eccellentissima e lamentevolissima di Romeo e Giulietta. Nel corso del tempo sono stati girati molti film che hanno ad oggetto la storia dei due sfortunati amanti di Verona, a partire dal 1908 fino alla versione più recente, quella di Baz Luhrmann che ha come protagonista Leonardo di Caprio, Romeo + Giulietta di William Shakespeare (William Shakespeare's Romeo + Juliet), girato nel 1996. La versione del 2013 è stata diretta da Carlo Carlei e ha nel cast Hailee Steinfeld (Giulietta), Douglas Booth (Romeo), Paul Giamatti (Frate Lorenzo), Ed Westwick (Tebaldo) e Damian Lewis (Lord Capuleti). Stellan Skarsgård recita nel ruolo del Principe di Verona. La pellicola è stata coprodotta da Italia, Gran Bretagna e Svizzera, le riprese sono state effettuate in Italia, a Mantova, a Verona e a Subiaco, oltre che negli studi di Cinecittà. Questa trasposizione shakespeariana segue in modo molto fedele l'evoluzione degli eventi così come la raccontò lo stesso Shakespeare, però non è fedele alla versione testuale che segue pochissimo l'originale. Ma ecco in breve la trama del film.

ROMEO AND JULIET, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 14 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - A Verona, in epoca rinascimentale, ci sono due famiglie divise da un'antica discordia, i Montecchi e i Capuleti. Il principe della città impone alle due famiglie di cessare le ostilità, e per dimostrare la sua buona volontà il lord dei Capuleti, che ha una figlia che vuole maritare al più presto, Giulietta, decide di indire una festa. Alla festa si infiltra però anche un gruppo di giovani vicini alla famiglia dei Montecchi, di cui fa parte anche il giovane rampollo Romeo. Prima di sapere di chi si tratti, Romeo vede Giulietta e se ne innamora perdutamente. Solo in seguito i due giovani scoprono che il loro amore è colpevole perché le rispettive famiglie non acconsentiranno mai a che i due si sposino. Ciononostante loro non hanno alcuna intenzione di separarsi, ora che si sono trovati.

