Raffaella Mennoia si svela a San Valentino / Uomini e donne, lo sfogo dell'autrice: ora sono più forte di prima

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia si svela nel giorno di San Valentino: lo sfogo sulla sua vita amorosa - Giorno dell'amore ma anche delle riflessioni quello di San Valentino. È così per Raffaella Mennoia, la nota autrice di Uomini e Donne che, stando alle ultime indiscrezioni, festeggio questo giorno speciale da single. Lo fa, tuttavia, con un messaggio molto speciale, con il quale ricorda gli amori che finora hanno fatto parte della sua vita e che l'hanno cambiata: "Oggi è San Valentino ed io voglio fare gli auguri a tutte le persone che mi hanno amato e che ho amato - esordisce così Raffaella, che ancora svela - sono stata fortunata in amore ho dato ma ho anche molto ricevuto..sono una donna complessa e molto lontana dal ragionare come un uomo...difendo la mia femminilità e difendo e proteggo chi amo, spesso ho preferito non guardare fino in fondo per paura di perdere chi amavo". Un messaggio che ha un senso anche di rimpianto verso il passato e che sorprende i fan dell'autrice che non è solita parlare della sua vita privata.

