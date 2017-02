Raz Degan fuorioso all'Isola dei Famosi / Scoppia la lite con la Marcuzzi e i naufraghi: è polemica in diretta

ISOLA DEI FAMOSI, RAZ DEGAN CONTRO ALESSIA MARCUZZI E I NAUFRAGHI: LA POLEMICA SUL MONDAGGIO FA DISCUTERE - Una puntata molto polemica quella dell'Isola dei Famosi andata in onda questa sera. È Raz Degan ad aver infiammato gli animi, sbottando in primis contro Alessia Marcuzzi dopo un filmato che ha riassunto alcune critiche nei confronti del naufrago. A Raz, in diretta, viene infatti ammonito il fatto che sia spesso troppo autoritario e poco sociavole con il gruppo. L'attore e regista però non ci sta ed esordisce con un "Non devi dirmi cosa devo fare nella vita!". La polemica cresce e Raz spiega le sue motivazioni: "Il mio gioco è cercare di sopravvivere. il mio impegno era quello di creare dei ripare e cercare che fossimo tutti asciutti. Se volevate fare la polemica allora montate il filmato così per fare la polemica a casa Alessia". Alessia chiede allora a Giulia Calcaterra quale sia la sua opinione a riguardo e la showgirl conferma che, pur essendo bravissimo come naufrago, non lo è nel rapporto con gli altri.

ISOLA DEI FAMOSI, RAZ DEGAN ATTACCA LA MARCUZZI PER IL MONTAGGIO E SCATENA LA POLEMICA IN DIRETTA - La polemica non si ferma e Raz Degan continua, sempre più duro, con le sue motivazioni: "Io sono venuto a fare la mia esperienza non la gitarella, meno la parte reality. Dai avete ragione, dai. Il montaggio potete farla per fare la polemica a casa come volete voi. Questo non è il modo per avvicinarmi, avete sbagliato la casa". Il tono polemico dell'attore e regista non va via, mentre Alessia Marcuzzi cerca di chiarire la questione del video mandato in onda: "Il montaggio è stato fatto perchè c'è un pò di dissapore da parte degli altri naufraghi, perchèpuoi farti rispettare anche senza importi". Si aggiunge anche una polemica fatta in settimana con Stefano Bettarini, che tuttavia svela che Raz si è poi scusato, così come fa infine con Alessia.

