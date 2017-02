Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo / Uomini e Donne, dalla puntata speciale di San Valentino a Temptation Island? (Oggi, 14 febbraio)

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, Uomini e donne, dopo la scelta una nuova vita insieme - Nonostante sia arrivata a metà trono, Camilla Mangiapelo è riuscita non solo a fare colpo su Riccardo Gismondi, ma a conquistare il suo cuore. Da quando Uomini e Donne per loro si è concluso, la coppia ha deciso di andare a vivere insieme, sperimentando questo rapporto che, finora, si è rivelato una meravigliosa sorpresa. “Di Martina, in un primo momento, mi aveva colpito la maturità perché la reputavo una persona con cui poter fare certi discorsi. Poi, nel momento in cui è arrivata Camilla, ho cambiato idea. - ha confessato Riccardo in una recente intervista al settimanale Vip, dove ha poi aggiunto - Di lei mi ha colpito tutto, anche quella parte ingenua che l’ha messo in mezzo ai casini con Giulia De Lellis. È una persona che non mostra a tutti chi è, mette una sorta di scudo con il suo carattere forte ma è tutt’altro. È dolce, premurosa". Riccardo ha infatti conosciuto lato del carattere di Camilla inediti che sono serviti a farli innamorare ancora di più.

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, Uomini e donne, le possibili nozze e la partecipazione a Temptation Island: parla l'ex tronista - Da allora Riccardo e Camilla sono diventati inseparabili, tanto che si è iniziato a parlare anche per loro di possibili nozze. L'idea per la coppia c'è, anche se (vista la giovanissima età di entrambi) pare ora un pò presto. Intanto, per l'immediato futuro, è inevitabile non pensare ad una possibile partecipazione a Temptation Island, il reality della tentazione per coppie innamorate. La risposta di Riccardo è apparsa molto chiara a riguardo: "Non lo so. È troppo poco che stiamo insieme per mettere a rischio un sentimento come il nostro – ha confessato l'ex tronista al settimanale Mio, a cui ancora ha aggiunto – per quanto sono geloso io, sarei capace di ‘scapocciare’ davvero. Non c’è stata ancora alcuna proposta: dovesse arrivare ne parleremo”. Intanto la coppia sperimenta nuovi progetti, come 'Dameunasonrisa': “Dameunasonrisa è un progetto che abbiamo ideato insieme a due nostri amici, ragazzi come noi, che hanno la passione del videomaking! Come si vede nel teaser ci sono dei mini sketch che non sono altro che momenti della nostra giornata!” hanno annunciato ultimamente.

