SANREMO 2017 / Francesco Gabbani, il ballerino ‘scimmia’ Filippo Ranaldi lancia la sfida a colpi di #ScimmiografoChallenge

SANREMO 2017, FRANCESCO GABBANI: IL BALLERINO FILIPPO RANALDI LANCIA LA SFIDA A COLPI DI #SCIMMIOGRAFOCHALLENGE - Continuano gli appuntamenti in radio e sul piccolo schermo con il vincitore del 67esimo Festival di Sanremo, Francesco Gabbani (ieri sera, per esempio, ha fatto capolino a Porta a porta): l’artista carrarese ha conquistato tutti con la sua ‘Occidentali’s Karma’, pezzo dove spunta - tra le altre - la sua stessa firma, e che sul palco dell’Ariston è sempre stato accompagnato dalle coreografie dell’ormai celebre ballerino - scimmia. Sotto il costume sfoggiato a Sanremo 2017 si nasconde Filippo Ranaldi, che proprio nelle ultime ore su Instagram ha lanciato un appello a tutti coloro che non si sono persi le sue performance a fianco di Francesco Gabbani alla kermesse. “Ciao a tutti! Sono Filippo Ranaldi, ‘la Scimmia’ che ha condiviso il palco del Festival di Sanremo insieme a Francesco Gabbani e oggi voglio lanciarvi una sfida” ha sottolineato sui social “Se anche voi non riuscite a star fermi sulla sedia quando ascoltate #OccidentalisKarma, fate un video della vostra ‘SCIMMIOGRAFIA’ e condividetelo su Facebook, Twitter o Instagram! Mi raccomando, non dimentica di inserire l’hashtag #ScimmiografoChallenge e di sfidare i vostri amici!”. Chi raccoglierà il guanto della sfida? Presto le piattaforme social saranno invase da video di persone che si scatenano sulle note di ‘Occidentali’s Karma’? Clicca qui per vedere il post di Filippo Ranaldi direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale (e scoprire i primi ballerini nominati!)…

