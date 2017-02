SFIDA NELL'ALTA SIERRA/ Su Rete 4 il film con Randolph Scott e Joel McCrea

SFIDA NELL'ALTA SIERRA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 14 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Sfida nell'alta sierra è il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 14 febbraio 2017 alle ore 16.40. Una pellicola dal genere western del 1962 che è stata diretta da Sam Peckinpah (Il mucchio selvaggio, Cane di paglia, Pat Garrett e Billy the Kid) ed interpretato da Randolph Scott (L'albero della vendetta, I tre banditi, Abilene Town), Joel McCrea (Il prigioniero di Amsterdam, Gli amanti della città sepolta, I dimenticati) e Mariette Hartley (Signore e signori buonasera, Marnie, Abbandonati nello spazio). Nella sua carriera, il regista Peckinpah, si è dedicato quasi esclusivamente al genere western. Fra le eccezioni spicca L'invazione degli ultracorpi, film fantascientifico diretto nel 1956 da Don Siegel a cui Peckinpah partecipò come attore e sceneggiatore. Purtroppo Peckinpah diventò ben presto vittima di droghe ed alcol, e diresse ben pochi film nei suoi ultimi anni di vita. Morì nel 1984, a 59 anni, per un ictus. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

SFIDA NELL'ALTA SIERRA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 14 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Steve (Joel McCrea) e Gil (Randolph Scott) sono due vecchi amici, ormai anziani e pieni di debiti. I due decidono quindi di imbarcarsi in un'ultima impresa, trasportare per conto di una banca l'oro appena estratto da un villaggio di minatori fino in città. Il piano di Gil però, di cui Steve è all'oscuro, è quello di rubare l'oro. Recandosi al villaggio dei minatori i due si fermano alla fattoria di Elsa Knudsen (Mariette Hartley), che decide di partire con loro perchè promessa sposa ad uno dei minatori. Raggiunto il villaggio i due soci incassano l'oro e si fermano per il matrimonio di Elsa. Il suo nuovo marito è però un bruto, e la sua famiglia non è da meno. La stessa notte di nozze i suoi nuovi cognati tentano di stuprarla, così Steve e Gil ripartono di gran fretta per mettere in salvo Elsa. Il marito di Elsa e i suoi fratelli partono però all'inseguimento, pronti a riprendersi la loro donna.

