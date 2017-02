SFOOTING/ Aeroporti, Baba, Saperas e Talaq: quattro motivi per… fare gli indiani (con profitto)

"Chi ama l'India lo sa: non si sa esattamente perché la si ama. È sporca, è povera, è infetta; a volte è ladra e bugiarda, spesso maleodorante, corrotta, impietosa e indifferente. Eppure, una volta incontrata non se ne può fare a meno". Lo scriveva Tiziano Terzani, che in Asia ha vissuto per diversi anni. In effetti, l'India è un Paese intrigante, attira migliaia di turisti, incuriositi e affascinati dalla sua storia millenaria, dalla sua cultura multietnica, dalle sue abbacinanti contraddizioni. E in questi ultimi tempi la cronaca ci ha parlato spesso dell'India: la rivolta delle donne contro il divorzio istantaneo, la crisi degli incantatori di serpenti, la strategia del Governo per cambiare gli impronunciabili nomi degli aeroporti locali. E noi, alla stessa stregua di Terzani, abbiamo all'improvviso scoperto una voglia matta di… fare gli indiani, ma con profitto. Perché laggiù si possono trovare opportunità di nuovi lavori e di lauti guadagni. Come? Seguiteci.

Aeroporti. Partiamo dagli scali aerei. Con un pizzico di fantasia, immaginiamo di dover prendere un risciò (forse chiamati così perché, come in italiano - "vai, vai!" - l'ordine perentorio va scandito due volte, perciò "ri-sciò!") che ci accompagni all'aeroporto. Siamo sicuri, dovendoci imbarcare a Guwahati, una città nello Stato nord-orientale di Assam, di riuscire a dire al conducente del risciò il nome esatto dello scalo, che in questo caso si chiama Lokpriya Gopinath Bordoloi? Oppure, da Gwalior, nel Madhaya Pradesh, come fare a raggiungere in fretta il Rajmata Vijaya Raje Scindia Airport? E se pure il Governo indiano avrebbe preso la decisione di rinominare tutti gli aeroporti, il problema esiste davvero! Dunque, è aperta la gara a chi indica nomi più facili da ricordare. Se avete una fantasia che vola alto, allora fate decollare le vostre idee (e il vostro conto in banca…)!

Baba. Il Baba è, come molti di voi sapranno, un santone indiano, fumatore di erba. In India questi guru sono un po' come i giocolieri che incrociamo ai semafori delle nostre città. Sono, talvolta fingono, di essere degli asceti, così spillano soldi ai turisti occidentali. Ma come si diventa Baba? Ogni santone che si rispetti ha tre caratteristiche fondamentali: 1) nella sua classica posizione a braccia alzate denota un certo qual afrore, perché a differenza di tutti gli altri indiani a lavarsi nel fiume Gange non ci va ogni anno, ma solo una volta ogni dieci. Per quale motivo? Semplice, essendo furbo e istruito, sa che il Gange è uno dei fiumi più inquinati al mondo e che le sue acque sono molto… gangerogene; 2) il santone doc è tale solo se ha la baba, acronimo di "barba bavosa"; 3) il santone vero fa "om" perché masculo è, cioè non è una "don". Ma tutto questo non c'entra niente con il business. Come si fanno allora le rupie, cioè i danè, con i santoni? Ancora più semplice: vendendo agli angoli delle strade il tipico dolce che non mancano di rifilare all'ingenuo turista: il babà alla bababietola.