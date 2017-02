STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Paris Saint-Germain-Barcellona, Supergirl e Forrest Gump (martedì, 14 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 14 FEBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 14 febbraio Mediaset, le reti del Biscione, hanno deciso di organizzare una programmazione completa e molto vasta. I telespettatori potranno scegliere tra le varie proposte fatte tra film che variano nel genere tra drammatici, d'azione, serie tv poliziesche e rubriche d'attualità sportiva. Con una breve introduzione possiamo accennare che su Canale 5 andrà in onda un'interessante partita di Champions League, Paris Saint-Germain-Barcellona che sarà probabilmente il programma più visto della serata. Italia 1 dedica invece la sua prima serata alla fantascienza e all'azione mentre Rete 4 manda in onda un film dal genere drammatico. Sul resto dei canali Mediaset, ci saranno anche commedie, delle repliche di reality molto famosi, lungometraggi thriller e cartoni animati, che potranno essere seguiti dai più piccoli. Ma vediamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata.

Su Canale 5 a partire dalle ore 20.40 verrà trasmessa la partita di Champions League Paris Saint-Germain-Barcellona. In seconda serata, sempre su Canale 5, alle ore 22.50 ci sarà la rubrica di attualità sportiva, Champion League-17, in cui si parlerà appunto di calcio. Su Italia 1 andrà in onda alle ore 21.10 la puntata Cyborg Superman del telefilm Supergirl, nell'episodio Lilian rapirà Monel e ricatterà, con questo sequestro, Supergirl.

A seguire, andrà in onda alle ore 23.00 l'episodio Vigilante di Arrow con David Ramsey. Nella puntata, la squadra di Arrow dovrà fronteggiare la minaccia di Vigilante. Su Rete 4, ci sarà alle ore 21.15 il film Forrest Gump. Nella pellicola il giovane Forrest affronterà diverse diffiocoltà, dovute ai suoi problemi fisici, e si innamorerà perdutamente di Jenny. Rete 4 poi trasmetterà alle ore 00.10 la pellicola Shakespeare in love, il lungometraggio parlerà dell'amore sbocciato tra Shakespeare e una ricca signora di nome Lady Viola. Su La 5, viene mandato in onda alle ore 21.10 The Wedding Date con Debra Messing. Nel film la giovane Kate affitterà un fidanzato, per andare al matrimonio della sorellastra. Su Mediaset Extra, andrà in onda alle ore 21.15 la replica dell'Isola dei Famosi, con Valdimir Luxuria, Ceccherini e Samantha De Grenet. Iris, manderà in onda alle ore 21.00 la pellicola E' una sporca faccenda, tenente Parker! con John Wayne, nel film il poliziotto Parker indagherà sulla morte del suo collega Lou. Su Italia 2, a partire dalle ore 21.10, la commedia I soliti ignoti con Francesco Mandelli. Nella pellicola, leggendo la guida Mediaset, due ladri maldestri andranno a finire in carcere per aver rubato una macchina. Top Crime, trasmetterà alle ore 21.10 l'episodio L'Elfo Rosso della serie tv The Mentalist con Simon Baker. Nella puntata si indagherà sulla morte di una persona sotto custudia. Su Boing ci sarà alle ore 20.50 il cartone Clarence, sulle avventure di un bambino di 9 anni.