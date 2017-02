STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: C'era una volta Studio Uno, Boss in incognito e Lincoln (martedì, 14 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 14 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, martedì 14 febbraio 2017, il palinsesto di casa Rai ha pianificato una programmazione eccezionale. I telespettatori che si collegheranno con i principali canali della televisione pubblica, potrà assistere alla proiezione di pellicole drammatiche, film comici e serie tv poliziesche. Dello spazio verrà anche concesso a programmi di approfondimento giornalistico, a telegiornali, a varietà molto divertenti e a docu-reality, inoltre, verranno mandati in onda anche film storici e una fiction molto attesa, che parlerà del periodo in cui andava in onda la mitica trasmissione Studio Uno di Antonello Falqui, e che potrà essere il programma più seguito della serata di oggi, martedì 14 febbraio. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Su Rai Uno andrà in onda alle ore 21.25 la fiction C'era una volta Studio Uno dove si parlerà del periodo d'oro del programma Studio Uno di Falqui. In seconda serata, invece, verrà trasmesso, a partire dalle ore 23.40, il programma di approfondimento giornalistico Porta a Porta con Bruno Vespa, nella trasmissione si affronteranno diverse tematiche di politica nazionale e internazionale. Su Rai Due ci sarà dalle ore 21.20 il docu-reality Boss in Incognito, in cui il proprietario di un'azienda si fingerà un dipendente della sua impresa. Sempre su Rai Due, in seconda serata verrà trasmesso alle ore 23.00, il varietà Sbandati con Gigi & Ross, in cui si parlerà del meglio e del peggio delle trasmissioni italiane e straniere. Rai Tre trasmetterà invece alle ore 21.15 il film storico Lincoln con Daniel Day-Lewis. Nella pellicola, il presidente Lincoln affronterà il problema dell'abolizione della schiavitù, ma perderà la vita in un attentato. In seconda serata andrà in onda alle ore 00.13 il Tg3-Linea Notte. Su Rai 4 andrà in onda alle ore 21.05 la pellicola drammatica Romeo and Juliet, con Douglas Booth. Nel lungometraggio due giovani innamorati, appartenenti rispettivamente alle famiglie dei Capuleti e dei Montecchi, dovranno lottare per vivere il proprio amore alla luce del sole. Rai 5, propone dalle ore 21.15 il film Lontano dal paradiso con Julienne Moore. Nella pellicola una donna vive un'esistenza serena, con il marito venditore di televisori e due figli. Un giorno la signora deciderà di affrontare un importante processo di emancipazione. Rai Movie trasmetterà alle ore 21.20 la pellicola Non buttiamoci giù con Pierce Brosnan. Secondo la guida Rai, nel film quattro uomini tenteranno di suicidarsi, nella notte di Capodanno. Su Rai Premium, andrà in onda alle ore 21.20 Blue Blood-Le leggi dei Reagan. Nella serie tv, i poliziotti della famiglia Reagan dovranno affrontare diversi casi di omicidio, che stanno sconvolgendo la città di New York.