STEFANO DE MARTINO/ News: super ospite in discoteca, gli scatti con i fan (oggi, 14 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: SUPER OSPITE IN DISCOTECA, GLI SCATTI CON I FANS (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Stefano De Martino è tornato a concentrarsi sul lavoro: la fase del serale di Amici di Maria De Filippi si avvicina, e l'impegno - per tutti i ballerini del talent, non solamente gli allievi - dovrà triplicare per regalare al pubblico delle performance sempre migliori. Dopo il viaggio che si è concesso alle Mauritius, De Martino è dunque tornato in Italia e ha ripreso in mano impegno dopo impegno, non mettendo mai da parte la sua consueta gentilezza e la sua disponibilità, che spesso e volentieri lo spingono a fermarsi con i fans che chiedono di scattare una fotografia insieme. È successo anche all'interno di una discoteca di Treviso, dove il ballerino di Amici era stato annunciato come guest: come sempre numerose le persone pronte ad accogliere per poterlo conoscere da vicino, e alta la carica di affetto portata a casa dall'ex di Belen Rodriguez. I social network mostrano diversi scatti della serata, che vedono sempre De Martino in compagnia di ammiratori e ammiratrici: a quando la prossima ospitata per il ballerino? Clicca qui per vedere una delle fotografia della serata diffusa sulle piattaforme social.

© Riproduzione Riservata.