STRISCIA LA NOTIZIA/ Il Tapiro d’oro a Bersani e Emiliano: Ficarra e Picone, quali servizi presenteranno oggi? Riassunto ultima puntata (14 febbraio)

STRISCIA LA NOTIZIA, IL RIASSUNTO DELLA PUNTATA DI IERI (oggi, 14 febbraio 2017) - Ficarra e Picone sono pronti a condurre una nuova puntata del telegiornale satirico Striscia la Notizia di Canale 5, questa sera 14 febbraio, anche se in forma ridotta, con Striscina la notizina a causa della partita di Champion leage in programma sulla stessa rete alle 20.40. Ieri sera, 13 febbraio, è andata in onda nella consueta versione lunga. La puntata è stata aperta dai due comici siciliani alla conduzione che hanno preso in giro la classe politica. A seguire, le due veline Ludovica ed Irene con il loro balletto hanno fatto partire l'appuntamento: ilprimo servizio è stato quello del sosia di Matteo Renzi, ovvero Dario Ballantini. Renzi ha fermato per le strade di Roma diversi politici, come Roberto Speranza e Michele Emiliano con i quali ha improvvisato le sue solite battute, una volta tornati in studio è stata la volta di Luca Abete, che si è occupato ancora una volta sul problema della spazzatura in alcune province campane. Le immagini presentano i paesi di Aversa e Frignano, ripuliti dopo l'intervento dell'inviato, mentre i comuni di Afragola, Giugliano e Villaricca non hanno ancora risolto il problema. Ieri sera sono stati anche consegnati dei nuovi Tapiri da Valerio Staffelli, stavolta a riceverlo tocca all'onorevole Pier Luigi Bersani che si diverte con l'inviato. Non solo Bersani, ma anche Michele Emiliano ne riceve uno e ringrazia per tale onorificenza: entrambi hanno ricevuto il Tapiro d’oro perché Renzi non si è dimesso. La puntata è proseguita con un servizio sull'Agenzia delle Entrate e si è passato poi al Festival di Sanremo, terminato da poco. Il conduttore ha presentato una serie di video della kermesse musicale tra cui uno del Dopofestival con alcune gaffe musicali. È il turno quindi di un nuovo inviato: Stefania Petix. L'inviata da Biancavilla, in provincia di Catania, mostra una struttura ospedaliera che ha avuto diverse inaugurazioni ma non è mai stata in funzione. A quanto sembra la struttura è rimasta bloccata per debiti, ma sembrerebbe che ora una ditta privata stia facendo il possibile per farla aprire. A concludere la puntata il video divertente con protagonisti D'Alema, Renzi, Prodi ed Emiliano in una parodia di Ben Hur, e Cristiano Militello con la sua consueta rubrica Striscia lo striscione, che mostra gli striscioni più divertenti dei tifosi allo stadio.

