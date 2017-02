SUPERGIRL 2/ Anticipazioni puntata 14 febbraio 2017: la trasformazione di J'onn ed il ritorno di Jeremy

SUPERGIRL 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 14 febbraio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Supergirl 2, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "Cyborg Superman". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in un laboratorio nell'Artico, in Norvegia, il dottor Rudy Jones (William Mapother) viene messo a conoscenza del ritrovamento del corpo di un lupo. Non appena cerca di analizzare l'animale, nota che è ancora caldo nonostante le basse temperature ed infine una strana entità sembra impossessarsi dello scienziato. Nel frattempo, Kara (Melissa Benoist) e Mon-El (Chris Wood) si trovano nel locale degli alieni ed eccedono con l'alcool, finendo per ubriacarsi. Alex (Chyler Leigh) li raggiunge poco dopo per parlare con Maggie (Floriana Lima), a cui confida di sentirsi confusa in visione del suo trentesimo compleanno. La detective le suggerisce di parlare con la famiglia, descrivendole che cosa è accaduto con la propria, anche se Alex cerca di rifugiarsi nella scusa che possa essere solo una situazione di passaggio. Ancora ubriaca, Kara raggiunge il DEO, dove è appena arrivata la segnalazione della messa in quarantena della stazione artica. Una volta all'interno, la squadra si trova di fronte ai corpi senza vita di tutto lo staff, completamente prosciugati da ttutti i fluidi. Trovano ancora vivo solo Jones, in forte stato di shock, e che in realtà è diventato il corpo ospite di un parassita alieno. Alla DEO, Kara sottopone a Mon-El ad un duro allenamento sulle tecniche di combattimento, in modo che un domani sia pronto per fare grandi cose. Poco dopo, Alex decide di confidarsi con Kara riguardo al suo rapporto con Maggie, rivelandole alla fine di aver inziato a provare dei sentimenti nei confronti della detective. La sorella rimane shockata dalla notizia, ma Alex non dimostra di avere ancora le idee ben chiare. La conversazione fra le due sorelle non procede in modo sereno, tanto che Alex decide di allontanarsi e non parlarne più. In quel momento, Jones aggredisce un altro scienziato, mentre Wynn scopre dalla videosorveglianza della stazione che lo scienziato è stato infettato. Dopo un breve confronto, Jones riesce a sfuggire dopo aver aumentato la propria potenza grazie al contatto con Supergirl. James (Mehcad Brooks) offre in seguito il proprio aiuto al DEO e Kara viene rispedita a casa perché possa riprendersi dallo scontro corpo a corpo. Dopo essere stato allontanato da Wynn, James richiede all'informatico di avere al più presto la sua tuta, ma l'amico gli fa notare che si tratta di una questione di sicurezza e che indossare adesso il costume lo porterebbe ad una morte certa. Alex invece raggiunge Kara a casa perché ha notato che ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti da quando le ha rivelato la verità sui suoi gusti sessuali. Dopo aver risolto le tensioni fra loro, Kara scopre che Mon-El sta usando i propri poteri per commettere dei crimini ed hanno un forte scontro verbale su chi dei due sia più altruista. Più tardi, un grande alieno mostruoso attacca la città e sembra avere la meglio su Supergirl e J'onn (David Harewood). Nello scontro, entrambi vengono quasi del tutto prosciugati nello stesso momento, portandoli a perdere conoscienza. Per salvare J'onn, Alex decide di chiedere aiuto a M'gann (Sharon Leal), mentre Wynn e James operano per proteggere la città dal nuovo attacco del dottor Jones. Mon-El invece riceve una dura tirata d'orecchi riguardo al suo comportamento al DEO e rispetto i suoi stessi poteri. Una volta raggiunta la base, M'gann ha qualche remora per la donazione del sangue a J'onn perché non gli ha mai rivelato di essere in realtà un Marziano Bianco, ma si convince grazie alle parole di Alex. Kara riesce a sconfiggere l'alieno anche grazie al supporto di The Guardian, che arriva al momento giusto. Dopo aver rivelato a Maggie di essersi aperta con Kara, Alex prova a baciarla, ma viene allontanata perché ha appena fatto coming out e fra loro non ci potrà mai essere niente di più rispetto ad un'amicizia.

SUPERGIRL 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 14 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 7 "CYBORG SUPERMAN" - Un nuovo giustiziere appare lungo le strade di National City ed inizia ad uccidere alcuni dei criminali che James cerca di proteggere. Mon-El fa invece un piccolo tentativo di fuga, ovviamente senz asuccesso, mentre Lillian richiede a Kara di raggiungerla alla Cadmus per fermare la minaccia. Non appena giunta sul posto, viene sopraffatta tuttavia dal vero Hank, che chiama in soccorso il Superman Cyborg. Winn deduce che il nuovo vigilante abbia nel mirino tutti gli assassini a cui è stato concesso un esonero della pena, riuscendo a trovare la prossima vittima. James riesce quindi a sconfiggeere il serial killer ed a portarlo in arresto. Lillian invece costringe Kara ad esaurire i propri poteri, in modo che possa prelevare dei campioni di sangue dal suo corpo. In quel momento, accorre in suo aiuto Jeremy al fianco di Mon-El, con cui la supereroina riesce finalmente a fuggire. Più tardi, Kara darà la sua piena approvazione a The Guardian, mentre Alex scoprirà la sua vera identità e Mon-El si accorgerà di nutrire dei sentimenti per Supergirl. Nel frattempo, Superman in versione Cyborg raggiunge la Fortezza della Solitudine e sfrutta il sangue di Kara per ingannare il sistema di sicurezza, chiedendo di conoscere tutte le informazioni sul progetto Medusa. J'onn invece inizia ad avere delle allucinazioni e scopre da M'gann che è destinato a trasformarsi in Marziano Bianco in seguito alla trasfusione.

