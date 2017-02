San Valentino, Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda? Le coppie della puntata speciale (14 febbraio 2017)

SAN VALENTINO 2017, UOMINI E DONNE: QUALE TRONO VA IN ONDA OGGI? OGGI PUNTATA SPECIALE, LE COPPIE PROTAGONISTE (14 FEBBRAIO) - Cosa va in onda oggi su Canale 5? Sarà una puntata molto speciale per i fan di Uomini e Donne quella che andrà in onda oggi a partire dalle 14.45. Sei coppie tra le più amate nate nel programma di Maria De Filippi saranno le protagoniste di una sorta di viaggio itinerante e avventuroso, durante il quale si metteranno alla prova con una serie di piccole sfide in giro per Roma. I protagonisti della puntata saranno Andrea Damante e Giulia De Lellis, Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, Claudio Sona e Mario Serpa, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani per finire con Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Si tratterà di un piccolo viaggio stile Pechino Express che avrà il via dagli studi Elios di Canale 5 (dove i ragazzi solitamente registrano le puntate di Uomini e Donne) e si avventurerà per le strade di Roma con piccole prove da superare, Le coppie, molto probabilmente, avranno anche dei momenti in cui racconteranno le ultime novità riguardanti la propria storia d'amore.

