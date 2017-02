San Valentino Vip 2017/ Oggi, da Belen Rodriguez a Marco Bocci: su Instagram impazza il romanticismo

San Valentino Vip, Laura Chiatti e Marco Bocci commuovono i fan con due bellissime dediche d'amore - Il giorno del romanticismo per eccellenza è arrivato: San Valentino è non solo nell'aria ma, soprattutto, sui social. Dediche d'amore intasano le bacheche di Facebook e Instagram e, molte di queste, sono di personaggi molto noti nel mondo dello spettacolo. Tra le più belle arriva quella dell'attrice Laura Chiatti a suo marito Marco Bocci: "Per noi questa festa è tutti i giorni... ti amo ..: grazie di aver scelto me, e di avermi donato le nostre meraviglie" scrive l'attrice su Instagram e solo pochi minuti dopo arriva la risposta di Bocci, che posta una foto di Laura e scrive "Un amore da strapparsi i capelli". Romanticismo allo stato puro anche per Eros Ramazzotti che, per la sua Marica Pellegrinelli, scrive questa dedica su tutti i social: "Lottare tutti i giorni per l'amore è l'unica cosa fondamentale nella vita, tutto il resto verrà di conseguenza. Buon San Valentino amore mio".

San Valentino Vip, da Bele Rodriguez a Michelle Hunziker: le dediche social per il giorno dell'amore - E come non citare Stefano Bettarini che ha confermato la nuova relazione con la bellissima Dayane Mello. Se Chi li ha paparazzati negli ultimi giorni, sono stati i diretti interessati a confermare il flirt nella diretta dell'Isola dei Famosi di ieri, con tanto di mazzo di rose rosse alla modella brasiliana. Particolarmente romantico il primo San Valentino di Belen Rodriguez e Andrea Iannone. I due sono partiti per una bellissima e selvaggia vacanza alle Maldive, anticipando i festeggiamenti del giorno dedicato all'amore e godendosi posti mozzafiato. Più generico il messaggio di auguri di Michelle Hunziker, che su Instagram scrive: "Voglio essere la prima a festeggiare l'Amore con voi e lo faccio azzannando un "piccolo" cioccolatino… questo San Valentino è dedicato anche ai single che devono fare una cosa molto importante… Amare tantissimo se stessi e dedicarsi qualcosa di speciale sapendo che non si è soli per sempre daii".

