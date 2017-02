Sonia Lorenzini/ Uomini e donne, anticipazioni registrazione: la tronista nei guai, il tweet di Raffaella Mennoia preoccupa...

Uomini e Donne, anticipazioni prossima registrazione: cosa accadrà? Parla Raffaella Mennoia - Cosa accadrà nel corso della prossima registrazione di Uomini e Donne? Arriva Raffaella Mannoia a darcene un primo e piccolo indizio. C'è grande fermento dopo la lunga pausa dovuta alla partecipazione di Maria De Filippi al Festival di Sanremo 2017. Si sono frenate per alcune settimane le registrazioni di Uomini e Donne, ma riprenderanno il 16 febbraio. Cosa accadrà in studio? Manuel Vallicella andrà via? Alessandro Schincaglia, corteggiatore di Sonia Lorenzini, tornerà per la tronista o è possibile che prenda il posto di Manuel? Molte le domande che troveranno risposta nella nuova registrazione, ma è Raffaella Mennoia a svelare che ci ritroveremo di fronte a novità eclatanti. Sul suo profilo Instagram e Facebook, la nota autrice di Uomini e Donne ha infatti scritto: "le bugie hanno....", una mezza frase che sembra farci intendere che qualcuno ha mentito e, in questo caso, il riferimento appare anche abbastanza chiaro.

Uomini e Donne, anticipazioni prossima registrazione: Sonia nei guai? L'anticipazione di Raffaella Mennoia - Le parole di Raffaella Mennoia sembrano infatti riferirsi ad una situazione di cui ormai si è discusso e si continua a discutere ampliamente, ovvero quella che ha come protagonista Sonia Lorenzini. La tronista di Uomini e Donne è al centro della polemica per un possibile accordo con Federico Piccinato. I due già si conoscevano prima e alcune testimonianze portano alla luce quella che pare essere più di una semplice conoscenza superficiale, nonostante i due neghino fortemente. Nel periodo di pausa delle registrazioni sono però usciti nuovi indizi che confermerebbero tale ipotesi: Sonia in passato ha lasciato ben 30 like alle foto di Federico, inoltre alcuni video risalenti a quando corteggiava Claudio D'Angelo sembrano smentire le dichiarazioni che lei stessa ha fatto nelle scorse puntate. Che quindi la mezza frase sulle bugue della Mennoia si riferisca proprio a Sonia a queste ultime novità? Non ci resta che attendere la prossima registrazione per saperlo con certezza.

