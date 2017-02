THE BIG BANG THEORY 10 / Anticipazioni puntata 14 febbraio 2017: spazzolini e spazi privati fra Sheldon ed Amy

THE BIG BANG THEORY 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 14 febbraio 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio della sit-com The Big Bang Theory 10, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "La contaminazione della vasca da bagno". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Amy (Mayim Bialik) si lamenta con gli amici dell'ultimo incidente domestico che le è capitato e che l'ha portata a dover trascorrere qualche settimana fuori di casa, a causa di una tubatura rotta. Lungo le scale, Penny (Kaley Cuoco) le offre la possibilità di dormire in camera di Leonard (Johnny Galecki), approfittando della situazione anche per poter avere una normale convivenza con il marito. La reazione di Sheldon (Jim Parsons) non è ovviamente delle migliori, dato che teme che la passione con la fidanzata possa svanire, ma Penny fa notare allo scienziato che con un solo rapporto all'attivo non correranno di certo questo rischio. Sheldon continua a credere che sia un errore, ma Amy gli illustra come la convivenza potrebbe essere una sorta di esperimento in cui raccogliere dati sull'evento. L'intervento di Leonard, che la butta tutto sull'esperienza di Star Trek è vincente, anche se l'amico continua a credere che per condurre un esperimento completo dovrebbero trovare un terreno neutro. Anche la proposta di Penny di prendere il suo appartamento per ovviare il problema incontra lo sfavore dello scienziato, che ha sempre preso in malo modo qualsiasi tipo di cambiamento. Nel frattempo, Bernadette (Melissa Rauch) e Howard (Simon Helberg) ritornano dalla prima visita dalla ginecologa, a cui ovviamente ha partecipato anche Raj (Kunal Nayyar). Discutono anche del fatto di non voler sapere il sesso del nascituro, ma Raj rivela di aver sbirciato sul referto del medico e di sapere tutto. Vista l'esperienza sulla convivenza in generale, Sheldon chiede dei consigli a Penny, mentre Amy chiede aiuto a Leonard su come condividere gli spazi con il fidanzato. E mentre Penny illustra la situazione da un punto di vista romantico, il marito mette in guardia la biologa su tutte le azioni che potrebbero impaurire Sheldon. Più tardi, i due fidanzati discutono anche del fatto che condivideranno il letto e della paura dello scienziato che possano avvenire anche dei rapporti fisici. Nel frattempo, Bernadette manifesta qualche preoccupazione per la difficoltà del parto, ma Howard crede che sarà simile a quando ha estratto diversi fazzoletti colorati dalla sua patta. Sheldon inizia invece già a soffrire un po' di fastidio per l'eccessiva vicinanza della fidanzata, oltre che riguardo alle sue abitudini in bagno. Atteso il momento in cui Sheldon è a letto, Leonard propone alla moglie di darsi alla pazza gioia, ma la sua idea di seduzione non corrisponde proprio a queello di Penny. Howard alla fine cede e chiama Raj in piena notte per conoscere il sesso del figlio, ma Bernadette cambia idea subito dopo e gli impone di riattaccare. Ogni volta che sembra essersi decisa, fa marcia indietro. E mentre Leonard e Penny si danno alla pazza gioia ballando insieme, Amy deve lottare contro l'abitudine di Sheldon di dormire a bocca aperta ed emettere strani versi. Dopo una notte insonne, Amy è completamente distrutta, mentre Sheldon si sente molto riposato. La coppia di scienziati finisce inevitabilmente per litigare di fronte agli occhi sgranati di Penny, che non riesce a comprendere del tutto gli insulti matematici che i due amici si stanno scambiando. Dopo aver concluso che per amore della scienza entrambi concluderanno l'esperimento, si ritirano per pomiciare.

THE BIG BANG THEORY 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 14 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 4 "LA CONTAMINAZIONE DELLA VASCA DA BAGNO" - Howard e Bernadette decidono di partire per una vacanza di coppia, l'ultima occasione di stare insieme prima della nascita del bambino. Bernadette però non è convinta che sia la cosa migliore da fare, visto che le nausee mattutine sono aumentate ancora. Così il marito le propone di confinarsi a casa di nascosto dagli amici, per vivere ugualmente il loro spazio romantico. Nel frattempo, Sheldon inizia a provare fastidio per quelle che crede invasioni del suo spazio. Il fatto che lo spazzolino di Amy stia nello stesso contenitore del proprio lo manda fuori di testa. Si ritrova quindi a girovagare per la città in auto con Penny, con cui si confida riguardo alla difficoltà del rapporto di coppia. Anche Penny nota delle similitudini nella sua relazione con Leonard, mentre quest'ultimo cerca di convincere Amy che è venuto il momento di ribellarsi al fidanzato e tenergli testa per evitare che prenda il sopravvento con la sua lista di regole.

