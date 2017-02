THE FLASH 3 / Anticipazioni puntata 14 febbraio 2017: Julian è in realtà Alchemy? Killer Frost catturata

THE FLASH 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 14 febbraio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di The Flash 3, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Killer Frost". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Wally (Keiynan Lonsdale) continua a sognare se stesso nei panni di Kid Flash, intento a salvare la vita alle persone. Quando rivela al padre il fenomeno, West (Jesse L. Martin) inizia a temere che possa manifestare il suo lato oscuro, ma il figlio è solo entusiasta dell'eventualità che si manifestino i suoi poteri. Intanto, HR (Tom Cavanagh) propone al team di sfruttare il suo volo per il nuovo aspetto del laboratorio, ma Caitlin (Danielle Panabaker) e Cisco (Carlos Valdes) gli rivelano che è noto in città come assassino e che quindi non può uscire dagli Star Labs. Barry (Grant Gustin) decide invece di rivelare a Wally che nel Flashpoint aveva dei poteri, ma che la sua vita era completamente diversa e che è successo loro qualcosa di brutto. In città, un metaumano dalle sembianze di un'ombra scura, uccide alcuni agenti di cambio. Cisco invece si convince che HR gli abbia rubato le manette antimagia, ma lo scienziato si discolpa. Nel frattempo, West realizza di non fidarsi di Wally come velocista e decide di parlargli apertamente, mentre Caitlin confessa tutto ciò che le è successo a Cisco. L'amico si offre di guardare il futuro con i propri poteri per scongiurare una futura minaccia, ma anche se Cisco vede entrambi impegnati in una battaglia, decide di non dirle nulla. Le rivela tutto solo in un secondo momento, ma Caitlin gli impone di mantenere il silenzio. Più tardi, Caitlin ha di nuovo modo di parlare con Cisco, notando che l'amico è fortemente turbato, e scopre la verità sulla sua visione. Alchemy prende di mira Wally ad un evento e gli rivela che lo libererà, permettendo di rivelargli i suoi poteri. Iris (Candice Patton) si imbatte in seguito nel fratello, ma non riesce a fermarlo perché sotto il dominio completo di Alchemy. A quel punto, anche a causa delle pressioni di Cisco, Caitlin decide di rivelare la verità sui suoi poteri, in modo da poter aiutare Wally. Per riuscire a catturare il metaumano, West accetta che Wally faccia da cavia, pur sapendo del pericolo che corre. Non appena Alchemy affronta Alchemy, appare un misterioso velocista che mette fuori combattimento gli agenti. Nello stesso momento, Wally accetta di riprendere i poteri toccando la materia nera e viene rinchiuso all'istante in una specie di bozzolo. Il velocista misterioso invece, rivelando di essere il dio della velocità Savitar, carica l'artiglio per uccidere Barry.

THE FLASH 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 14 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 7 "KILLER FROST" - Le previsioni della madre di Caitlin troveranno concretezza già in questo settimo episodio di The Flash 3, dove tutto sembrerà prendere una direzione ben precisa. In bilico ancora Wally, che si trova ora racchiuso in un bozzolo creato dalla Materia Nera. Anche se cercherà di salvare Barry, Caitlin si ritroverà del tutto trasformata in Killer Frost. Decide quindi di dare la caccia ad Alchemy e per farlo, decide di rapire Julian. In questo caso si realizzerà anche la visione di Cisco, dato che Killer Frost dovrà affrontare sia Flash che Vibe, ma i due supereroi riusciranno a catturarla ed a rinchiuderla nella Pipeline. Sicuro che sia l'unica cosa da fare, West decide di distruggere il bozzolo in cui si trova il figlio, spingendolo a fuggire terrorizzato. Barry decide quindi di liberare Killer Frost, in modo che possa lavorare ad un serio in grado di stabilizzare le condizioni di Wally. Più tardi, Julian impone a Barry di dimettersi in cambio del suo silenzio sull'identità da metaumana di Caitlin, accettando di non sporgere denuncia contro di lei per via del rapimento. Una volta rimasto solo, Savitar chiede a Julian si ritornare ad essere Alchemy perché ha bisogno del suo aiuto.

