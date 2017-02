THE WEDDING DATE/ Su La5 il film con Debra Messing e Dermot Mulroney

THE WEDDING DATE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 14 FEBBRAIO 2017: IL CAST - The wedding date è il film in onda su La5 oggi, martedì 14 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola dal genere della commedia romantica conosciuta anche con il nome di "Un amore in prestito" realizzata nel 2005. Nella parte di "Kat Ellis", la protagonista, troviamo "Debra Messing", già nota al grande pubblico per aver interpretato Grace nella sit-com statunitense "Will&Grace" mentre il ruolo del protagonista maschile, Nick, è incarnato da "Dermot Mulroney", l'aitante Michael de "Il Matrimonio del Mio Migliore Amico", personaggio che l'ha portato al successo. A far da contorno, abbiamo "Amy Adams" nel ruolo di Amy, sorella minore di Kat, "Jack Davenport" nei panni di "Edward Fletcher-Wooten", promesso sposo di Amy e "Jeremy Sheffield" che presta il volto a Jeffrey, il primo, indimenticato amore di Kat. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE WEDDING DATE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 14 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Kat Ellis è una giovane e rampante donna in carriera, vive a New York e si appresta a tornare a Londra per indossare i panni di damigella d'onore al matrimonio della sorella minore Amy. Il compito, però, non potrebbe essere dei più graditi, come proprio testimone di nozze, Edward Fletcher-Wooten, il promesso sposo, sceglie Jeffrey, l'uomo che solo qualche anno prima aveva lasciato Kat nella disperazione più vera. Per non recarsi al matrimonio londinese da sola, per non sfigurare dinanzi l'immenso parentado e soprattutto per ingelosire Jeffrey e dimostrargli cosa avesse perso lasciandola, Kat decide di affittare un aitante gigolò, pattuendo un compenso di seimila dollari. Il giorno della partenza, Kat è presa dai dubbi, ancora non sa se il suo accompagnatore, scelto su un giornale di annunci, possa soddisfare in pieno le sue aspettative. Ma Nick Mercer è giovane, bello, spavaldo e sicuro di sé, affidandosi a lui e ai suoi "servigi", andrà tutto per il meglio e il matrimonio sarà un successo. Arrivati a Londra, introdotto Nick nell'ambiente degli Ellis e dei Fletcher-Wooten, Kat si rende conto che non avrebbe potuto compiere scelta migliore. Jeffrey sembra accusare il colpo e Kat, pur non essendo più così convinta dei suoi iniziali sentimenti, ne è felice. Ma il destino, si sa, ama sparigliare le carte in tavola e quella che doveva essere solo una finzione, diventa realtà, Kat e Nick s'innamorano l'uno dell'altra, anche se Kat non riesce a esprimere pienamente i suoi sentimenti. La sera prima del matrimonio, durante la cena di prova, Kat scopre finalmente il motivo della rottura con Jeffrey, l'uomo, infatti, ha avuto una relazione anche con Amy, di cui si è innamorato, mentre era ancora con Kat. Nick che, fortuitamente, aveva scoperto poco prima la "tresca" tra i due amanti, non ha il tempo di confessare tutto a Kat. La donna, pensando che il ragazzo l'avesse scoperto ben prima di quel momento, scappa via furiosa. Nick, ormai innamorato di Kat, decide che quello non è più il suo posto, lascia i seimila dollari pattuiti con Kat e si appresta a tornare a casa. Il giorno del matrimonio, però, Amy e Kat non sono felici, mentre la prima è dibattuta tra il desiderio di confessare tutto al futuro sposo e il timore di ferirlo, Kat con l'aiuto del patrigno fa luce dentro di sé, ammettendo finalmente di amare Nick. Amy, poco prima della cerimonia, decide di raccontare tutto a Edward che, scoperto l'inganno, insegue Jeffrey per chiarire la situazione mentre Kat, in un ultimo disperato tentativo, cerca di raggiungere Nick prima che sia troppo tardi. E come nella migliore tradizione delle commedie americane, l'amore può trionfare in tutto il suo fulgore.

