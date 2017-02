Una vita Anticipazioni/ Puntata 15 febbraio: Teresa ricorda Fabiana! Quiroga porterà guai ad Acacias 38?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 15 FEBBRAIO: QUALI SONO LE INTENZIONI DI QUIROGA? - Insieme alle trame principali legate alla terribile caduta dalle scale di Lourdes e allo scontro tra Teresa e Fabiana, nella puntata di Una vita di domani continueranno a tenere banco anche i problemi di Leonor. Quest'ultima non dovrà affrontare solo la rabbia di Felipe, che a sua volta si è rivolto a Cayetana per sfruttare l'alleanza con lei, ma dovrà fare i conti anche con il giornalista presente nel quartiere con scopi non troppo chiari. Il misterioso individuo ha chiesto di intervistare Guadalupe per scoprire qualcosa in più sulle domestiche che hanno offerto lo spunto per il romanzo 'Servire e tacere'. Eppure non tutto andrà come previsto anche questa volta: la madre di Manuela e Lolita, infatti, saranno costrette a rendersi conto che Quiroga non avrà buone intenzioni nei suoi confronti, travisando i fatti. Ma allora quale sarà il suo vero obiettivo? E se fosse solo alla ricerca di scandali da pubblicare sul suo giornale?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 15 FEBBRAIO: MARIA LUISA SCOPRE LA VERITA' - La puntata di Una vita di domani sancirà il momento della svolta per la famiglia Palacios al gran completo. Dopo la terribile caduta dalle scale di Acacias 38, Lourdes si troverà in fin di vita e avrà al suo fianco Ramon, al quale confesserà tutte le sue colpe. L'idea di quest'ultimo sarà di mantenere il segreto con Maria Luisa che così potrà continuare ad avere una bella immagine della madre, nonostante abbia tramato in ogni modo alle sue spalle. Ma questa menzogna non sarà necessaria, in quanto la giovane ascolterà tali parole nascosta dietro la porta, apprendendo che la madre non provava del vero affetto per lei e che era tornata solo per impossessarsi del denaro dei Palacios. Sconvolta per quanto appreso, Maria Luisa fuggirà in strada e si imbatterà niente meno che in Victor. Quest'ultimo, che aveva sempre sospettato di Lourdes, non rimarrà molto sorpreso dagli ultimi avvenimenti ma darà un consiglio sensato a Maria Luisa dicendole di tornare a casa e affrontare la situazione.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 15 FEBBRAIO: LA CONFESSIONE DI LOURDES - Dovremo attendere la puntata di Una vita di domani per scoprire se finalmente Lourdes pagherà caro i suoi errori. La madre di Maria Luisa è stata sorpresa da Trini mentre tentava la fuga e poco dopo, anche Ramon l'ha raggiunta apprendendo parte dei suoi intrighi. Domani però tutti i nodi verranno al pettine, in seguito alla terribile caduta della dark lady dalle scale, che la ridurrà in fin di vita. Soccorsa dal marito e portata nel suo letto, la donna morente deciderà di ammettere le sue colpe una volta per tutte. Racconterà che fin dal giorno del suo arrivo ad Acacias 38 ha cercato di entrare in possesso del denaro del marito, precisando di avere finto il suicidio per indurlo alla compassione. Il suo desiderio fin dal primo momento era quello di tornare in Argentina, per portare il denaro necessario per far uscire dal carcere il suo misterioso amante. E sarebbe stata sul punto di riuscirci se Trini, aiutata da Victor e Maximiliano, non avesse scoperto le sue malefatte...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 15 FEBBRAIO: E' SCONTRO TRA FABIANA E TERESA? - La famiglia Palacios non sarà la sola protagonista dell'episodio di Una vita di domani. In esso, infatti, rivedremo Fabiana e Teresa alle prese con la ninna nanna che ha riportato nella mente della maestra tanti ricordi sul suo doloroso passato. Improvvisamente tutto sarà chiaro in lei, a partire dal volto della domestica che l'accudiva quando era solo una domestica. Di fronte alla verità, Teresa non potrà più nascondere l'evidenza e si scaglierà contro Fabiana accusandola di mentire e di essere a conoscenza di ciò che era accaduto molti anni prima in casa Sotelo Ruz. La resa dei conti sarà sempre più vicina, al punto tale che Teresa deciderà di correre da Cayetana per raccontarle la pericolosità di Teresa e metterla in guardia. La verità sulle origini di Teresa e il possibile scambio d'identità verrà presto scoperta? E se sì, quale sarà la reazione della crudele vedova di German De La Serna?

