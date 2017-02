UNA VITA/ Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Caytena e Pablo liberi da ogni accusa

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CAYETANA E PABLO OTTENGONO L'INDULTO - E' tempo di indulto nelle trame spagnole di Una vita nelle quali alcuni personaggi potranno sfruttare positivamente le recenti disposizioni prese dal Governo spagnolo. Sarà così che il primo ad ottenere la cancellazione da tutte le accuse sarà Pablo, grazie all'intervento del suo avvocato Felipe. Rosina potrà quindi sorridere, sperando che figlia e genero possano fare ritorno a casa dopo essere fuggiti dalla Spagna. Ma ci sarà qualcuno di ben più crudele che potrà a sfruttare al meglio questa importante novità: come sicuramente avrete già capito, si tratterà di Cayatena, in precedenza accusata di tentato omicidio ai danni di Ursula. Sarà proprio quest'ultima, preoccupata dalle minacce della sua padrona, a confessare la sua totale esclusione dai fatti, permettendo di fatto alla dark lady di vedere cancellate tutte le sue colpe (o quanto meno, parte di esse). Cayetana potrà quindi riprendere a sorridere, ne combinerà presto un'altra delle sue?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 14 FEBBRAIO: LOURDES TENTA LA FUGA MA... - Una vita torna oggi su Canale 5 con la resa dei conti tra Trini e Lourdes. Sarà Maximiliano l'inatteso testimone di un misterioso incontro della moglie di Ramon, che la vedrà impossessarsi di una somma di denaro molto alta. Per questo sospetterà che la donna stia tramando qualcosa e metterà in guardia Trini, chiedendole di intervenire per capire cosa stia accadendo. Sarà a quel punto che la simpatica Trini sorprenderà la sua rivale mentre sarà intenta a fuggire da Acacias 38 con il malloppo e la fermerà, intimandole di dire tutta la verità. Le urla che ne conseguiranno metteranno tutti il palazzo in allarme, a partire da Ramon che correrà per capire cosa stia succedendo: sarà in tale occasione che si troverà di fronte al più incredibile degli scenari e apprenderà di essere stato imbrogliato fin dall'inizio dalla sua perfida moglie. Trini aveva ragione fin dall'inizio non fidandosi di lei, ma come si evolverà questa vicenda?

